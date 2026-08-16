Tại sao nhân vật Jean Grey là mắt xích quan trọng của vũ trụ Marvel?

Sự xuất hiện của Jean Grey trong phần mới series "Spiderman" đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Đây là nhân vật đặc biệt dẫn tới các cốt truyện khác trong vũ trụ Marvel.

Tạo hình Jean Grey trên màn ảnh rộng mới đây. Ảnh: Sony.

Với khán giả chỉ biết đến Jean Grey qua màn ảnh, cô chưa được khắc họa toàn bộ chiều sâu. Nhưng trong nguyên tác comic, cô đã xuất hiện từ thời kỳ Silver Age và trở thành một trong những nhân vật quan trọng của lịch sử Marvel.

Jean Grey ra mắt công chúng ngay từ The X-Men #1 tháng 9/1963, cùng Scott Summers (Cyclops), Hank McCoy (Beast), Warren Worthington III (Angel) và Bobby Drake (Iceman). Họ là 5 học sinh đầu tiên tại trường của Charles Xavier. Khi ấy, cô mang mật danh Marvel Girl và là nữ thành viên duy nhất của đội hình nguyên bản. Trong thế giới nơi các dị nhân bị con người sợ hãi và kỳ thị, Jean cùng những thành viên khác đại diện cho thế hệ trẻ phải học cách kiểm soát năng lực đồng thời tìm kiếm vị trí của mình trong xã hội.

Jean sở hữu 2 năng lực quan trọng là kiểm soát tâm trí và dịch chuyển vật thể. Qua thời gian, cô phát triển chúng đến mức trở thành một trong những dị nhân mạnh nhất Marvel. Bước ngoặt lớn nhất của nhân vật đến năm 1976, trong Uncanny X-Men #101. Khi phi thuyền chở X-Men gặp bão bức xạ trên đường trở về từ không gian, Jean chấp nhận hấp thụ lượng phóng xạ chết người để cứu đồng đội. Cô tưởng chừng đã hy sinh, nhưng Jean trở lại với sức mạnh vũ trụ và lấy tên Phoenix.

Sự cố lần đó biến cô thành một thực thể có khả năng thao túng năng lượng ở quy mô vũ trụ. Nhưng sức mạnh ấy cũng mở đường cho bi kịch. Jean biến thành Dark Phoenix khi bị Mastermind của Hellfire Club thao túng tâm trí. Trong Uncanny X-Men #135-137 năm 1980, Dark Phoenix hủy diệt cả một hệ mặt trời có sự sống, khiến Đế chế Shi'ar xem cô là mối đe dọa đối với toàn bộ vũ trụ.

Diện mạo mới của Jean Grey trong phần truyện năm 2024. Ảnh: Marvel.

Cuối cùng, Jean lựa chọn cái chết để ngăn Dark Phoenix quay trở lại. Cô chết trên Mặt trăng, tạo nên một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử truyện tranh Marvel. Jean sau đó được hồi sinh và tiếp tục trở thành thành viên quan trọng của X-Men, đồng thời tái hợp và kết hôn với Cyclops. Những lần chết và trở lại sau đó trở thành một phần trong hành trình của nhân vật, nhưng mỗi lần đều gắn với câu hỏi về danh tính, trách nhiệm và cái giá của sức mạnh.

Dẫu vậy, Jean thường được xem là trung tâm cảm xúc của X-Men. Nếu Cyclops là người chỉ huy và Xavier là người đặt nền móng cho lý tưởng của đội, Jean là người duy trì sự gắn kết giữa các thành viên.

Cách đây 2 năm, Marvel tiếp tục dành một series riêng cho Jean Grey mang tên Phoenix. Đến số 15, phát hành tháng 9/2025, Jean phải đối mặt với một lựa chọn liên quan đến số phận của em gái Sara Grey. Sự tồn tại của Sara gây ra một vấn đề ở cấp độ vũ trụ: các thực thể như Eternity, Oblivion và Living Tribunal cho rằng sự xuất hiện của cô làm mất cân bằng cấu trúc vũ trụ và có thể dẫn tới một tương lai hủy diệt. Jean bị đặt trước lựa chọn khó khăn: bảo vệ Sara hoặc chấp nhận cái chết của em gái để bảo toàn vũ trụ.

Chính sự đối lập giữa tâm hồn mong manh và trách nhiệm quá lớn đã làm nên một Jean Grey đặc biệt. Cô có thể sở hữu quyền năng gần như vô hạn nhưng vẫn phải vật lộn với những giới hạn của chính mình. Vì vậy, trong các bộ truyện của Marvel, hay cả vũ trụ điện ảnh, những cuộc chiến lớn luôn có sự xuất hiện của Jean Grey.