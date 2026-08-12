Những cuốn sách yêu thích của Tăng Thanh Hà

Diễn viên Tăng Thanh Hà cho biết sách là "điểm tựa rất lớn" trong hành trình trưởng thành. Sắp xếp lại tủ sách với cô là dịp nhìn lại từng chặng đường đã qua.

Diễn viên Tăng Thanh Hà trong buổi ra mắt phim gần đây. Ảnh: Phương Lâm.

"Chợt nhận ra kệ sách cũng là một cách lưu giữ cuộc đời. Mỗi giai đoạn mình đi qua, mình lại tìm đến một loại sách khác nhau. Có lúc đọc chỉ vì thích, có lúc vì tò mò, có lúc vì muốn hiểu một người, hiểu chính mình và cũng có những lúc mình tìm đến sách đơn giản vì đang cần một nơi để dựa vào", diễn viên Tăng Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân vào sáng 12/8.

Cô cho biết khi sắp xếp lại tủ sách, bản thân có dịp nhìn lại từng chặng đường đã qua. Bởi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc lại tìm đến những thể loại sách khác nhau.

Khi còn nhỏ, cô thích Doraemon, Bảy viên ngọc rồng, Conan, Nữ hoàng Ai Cập, Harry Potter. Lớn lên một chút lại thích tiểu thuyết, sách phát triển bản thân, tài chính, tình yêu. Rồi có một giai đoạn cô đọc nhiều sách về nuôi dạy con và dinh dưỡng. Trong hành trình đó, Không gia đình, Trong gia đình, Đồi gió hú và Trà hoa nữ là bốn tiểu thuyết được Tăng Thanh Hà nhắc đến như những tác phẩm đặc biệt yêu thích.

Kệ sách của diễn viên Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV.

Không gia đình - Hector Malot

Không gia đình (Sans famille) là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Hector Malot, xuất bản lần đầu năm 1878. Tác phẩm kể về Rémi, một cậu bé bị bỏ rơi từ nhỏ và được một gia đình nông dân nhận nuôi.

Tác phẩm Không gia đình của Hector Malot. Ảnh: FBNV.

Năm 8 tuổi, Rémi bị bán cho cụ Vitalis, một người hát rong. Từ đó, cậu bắt đầu cuộc sống phiêu bạt cùng gánh hát, đi qua nhiều vùng đất, trải qua đói rét, tù đày, mất mát nhưng cũng gặp được những người tốt bụng. Cùng với chú chó Capi và người bạn Mattia, Rémi từng bước học cách tự lập và trưởng thành.

Điểm nổi bật của tác phẩm là hành trình trưởng thành của một đứa trẻ trong nghịch cảnh. Rémi được cụ Vitalis dạy về lòng tự trọng, sự trung thực, lòng biết ơn, tinh thần lao động và cách sống có ích.

Không gia đình được trao giải Montyon của Viện Hàn lâm Pháp và trở thành một tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi. Cuốn sách cũng được dịch sang nhiều ngôn ngữ và nhiều lần chuyển thể sang điện ảnh, truyền hình.

Trong gia đình - Hector Malot

Cũng là một tác phẩm của Hector Malot, Trong gia đình (En famille) được xuất bản năm 1893. Nếu Không gia đình là hành trình của một cậu bé đi tìm nguồn cội thì tác phẩm này xoay quanh Perrine, cô bé 13 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tác phẩm Trong gia đình của Hector Malot. Ảnh: NXB Văn học.

Sau khi mất mẹ, Perrine phải một mình tìm đường đến Maraucourt, nơi mà cô bé hy vọng tìm được người thân. Không có tiền bạc hay chỗ dựa, cô phải tự tìm cách sinh tồn giữa một thế giới xa lạ, đồng thời che giấu thân phận thật của mình.

Perrine được khắc họa là một cô bé siêng năng, tận tụy và ham học hỏi. Nhờ những phẩm chất này, cô dần giành được sự tin tưởng của những người xung quanh, đặc biệt là ông Vulfran - một doanh nhân giàu có nhưng khắc nghiệt, mang trong lòng những tổn thương về gia đình.

Tác phẩm tiếp tục khai thác những chủ đề quen thuộc trong sáng tác của Malot như trẻ em, gia đình, nghịch cảnh và khát vọng được yêu thương. Trong gia đình được trao giải Montyon của Viện Hàn lâm Pháp năm 1894.

Đồi gió hú - Emily Bronti

Đồi gió hú (Wuthering Heights) là tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronti, xuất bản lần đầu năm 1847 dưới bút danh Ellis Bell. Tác phẩm lấy bối cảnh ở vùng đồng hoang Yorkshire (Anh).

Tác phẩm Đồi gió hú của Emily Bronti. Ảnh: FBNV.

Câu chuyện xoay quanh Heathcliff và Catherine Earnshaw. Heathcliff là một đứa trẻ bị bỏ rơi được đưa về gia đình Earnshaw. Anh và Catherine lớn lên bên nhau, hình thành một tình yêu mãnh liệt nhưng không thể đi đến một kết thúc bình thường. Catherine lựa chọn kết hôn với Edgar Linton, còn Heathcliff bỏ đi rồi trở lại với khát vọng trả thù.

Từ một câu chuyện tình, tác phẩm mở rộng thành bi kịch kéo dài qua nhiều thế hệ. Tình yêu, sự tổn thương, định kiến giai cấp và lòng thù hận liên tục đan xen.

Khi mới xuất bản, Đồi gió hú gây nhiều tranh luận bởi không khí u tối và những nhân vật dữ dội. Về sau, tác phẩm được nhìn nhận lại và trở thành một trong những kinh điển của văn học Anh, được nghiên cứu và chuyển thể nhiều lần.

Trà hoa nữ - Alexandre Dumas

Trà hoa nữ (La Dame aux camélias) của Alexandre Dumas được xuất bản lần đầu năm 1848. Tác phẩm mang nhiều yếu tố tự truyện, được xây dựng từ mối tình của tác giả với Marie Duplessis, một phụ nữ nổi tiếng trong xã hội Paris (Pháp) thế kỷ 19.

Tác phẩm Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas con. Ảnh: FBNV.

Nhân vật trung tâm là Marguerite Gautier, một kỹ nữ mắc bệnh lao phổi, và Armand Duval, chàng trai trẻ đem lòng yêu cô. Armand muốn Marguerite từ bỏ cuộc sống xa hoa để cùng anh về vùng quê. Hai người có một thời gian hạnh phúc nhưng nhanh chóng đối diện với áp lực từ tiền bạc, địa vị và định kiến xã hội.

Cha của Armand tìm đến Marguerite và thuyết phục cô rời xa con trai mình, hòng bảo vệ danh dự gia đình. Marguerite chấp nhận hy sinh nhưng không giải thích được với Armand, khiến anh hiểu lầm và tìm cách trả thù. Khi hai người hiểu được tình cảm thực sự của nhau, Marguerite đã mắc bệnh nặng.

Marguerite qua đời trong cô đơn khi Armand không kịp trở về. Trà hoa nữ sau đó trở thành một trong những chuyện tình bi kịch nổi tiếng của văn học Pháp và được chuyển thể thành nhiều loại hình nghệ thuật, nổi tiếng nhất là opera La Traviata của Giuseppe Verdi.