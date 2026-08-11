Ra mắt tác phẩm kinh điển của Charles Dickens phiên bản tiếng Việt

Tác phẩm "Nhà hoang" mới ra mắt độc giả Việt, được chuyển ngữ từ "Bleak House" của nhà văn Charles Dickens.

Tiểu thuyết Bleak House của đại văn hào Charles Dickens mới ra mắt độc giả Việt Nam dưới tên Nhà hoang. Tác phẩm do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, liên kết phát hành bởi Phúc Minh Books. Phiên bản tiếng Việt được chia làm ba tập, do dịch giả Crimson Mai thực hiện, hiệu đính bởi biên tập viên Trâm Anh.

Tác phẩm "Nhà hoang" bản dịch tiếng Việt. Ảnh: P.M.B

Bleak House là cuốn tiểu thuyết dày nhất, có nhiều chất trinh thám nhất của Charles Dickens. Tác phẩm khi ra đời được xuất bản thành hai mươi phần trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 1836 đến tháng 9 năm 1853. Đây là giai đoạn mà Dickens đã trở nên nổi tiếng, mở các buổi đọc truyện có sức hút không thua kém các ngôi sao giải trí.

Nội dung Bleak House là một vụ kiện dân sự, một vụ án đã kéo dài nhiều năm, xuyên qua các thập kỷ. Thông qua đó, bức tranh xã hội Anh xoay quanh vụ kiện dần hé lộ. Dickens xây dựng tác phẩm dựa trên kinh nghiệm thực tế của ông khi làm công việc trong ngành luật, đồng thời tham chiếu các vụ án kéo dài có thật tại Anh.

Sức mạnh châm biếm và tính hiện thực của Bleak House đã tạo ra làn sóng dư luận, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cải cách tư pháp tại Anh thời bấy giờ.

Trước đây, độc giả Việt Nam chủ yếu quen thuộc với Dickens qua các tác phẩm có nhiều tính cổ tích, văn chương thiếu nhi như Bài ca mừng Giáng sinh, Oliver Twist,... Nhà hoang giúp độc giả Việt tiếp cận một Charles Dickens ở giai đoạn có độ chín tư tưởng, độ trưởng thành về kỹ năng sáng tác.

Bà Trâm Anh - biên tập viên, người hiệu đính cuốn sách "Nhà hoang". Ảnh: Phúc Minh Books.

Bà Anh Trâm - người hiệu đính cuốn sách - cho rằng các nhà văn trẻ Việt Nam sẽ học được nhiều điều từ tác phẩm của Dickens. "Có khái niệm nhà văn của các nhà văn, tức các nhà văn khác đọc tác giả này để học hỏi thêm, và Dickens là một người như thế", bà Trâm Anh nhận định.

Nhà văn Đức Anh cho biết Nhà hoang (Bleak House) thuộc bộ ba tiểu thuyết toàn cảnh là Bleak House, Our Mutual Friend và Little Dorrit, theo nghĩa "toàn cảnh" là các tác phẩm khắc họa đa dạng nhiều giai cấp và số phận trong xã hội.

"Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết đỉnh cao cuối cùng của văn chương cổ điển phương Tây, kể từ về sau, khi đến Flaubert, Knut Hamsun, Kafka, Conrad, Walser, Joyce... văn chương hiện đại ra đời", nhà văn nói.