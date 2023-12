Sức hút 180 năm của câu chuyện kinh điển về Giáng sinh

Cứ đến dịp Giáng sinh hàng năm, A Christmas Carol lại nhận được sự quan tâm của độc giả. Điều này đặt ra câu hỏi "Tại sao cuốn tiểu thuyết ngắn của Charles Dickens vẫn còn sức hút đến vậy sau 180 năm kể từ khi nó được viết".

Khi viết tác phẩm này, Dickens chỉ mới 31 tuổi, nhưng ông đã thành công khi gợi lên hình ảnh ông già theo chủ nghĩa thù ghét nhân loại Ebenezer Scrooge và việc đưa Scrooge trở về với cái thiện.

Được xuất bản trước Giáng sinh năm 1843 chỉ vài ngày, nhưng đến đêm Giáng sinh, toàn bộ 6.000 bản được in đều bán hết. Đến tháng 2/1844, 8 tác phẩm chuyển thể được dàn dựng, nhưng tác giả chỉ đồng ý với một ấn bản.

Tuy nhiên, không phải tất cả người cùng thời với Dickens đều ấn tượng với A Christmas Carol. “Không có trái tim. Không có cảm giác gì ngoài lớp sương giá lấp lánh”, Mark Twain nói về tác phẩm này.

Nhưng A Christmas Carol vẫn nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Theo The Guardian, Dickens đã sáng tạo nên Giáng sinh mới và tuyệt vời hơn, với ba hồn ma, mang những món quà từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Ẩn đằng sau đó là giá trị của sự tái sinh, nhìn thế giới với một góc nhìn mới.

Trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có David Copperfield (1850), Great Expectations (1861) và A Tale of Two Cities (Hai kinh thành, 1859).

Bắt đầu từ năm 1850, ông xuất bản tạp chí tuần Household Words, trong đó có tiểu thuyết, thơ ca và tiểu luận của riêng mình. Ông qua đời năm 1870 ở tuổi 58, cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông, Bí ẩn của Edwin Drood, vẫn chưa hoàn thành.

Dickens sinh năm 1812, theo học tại Portsmouth. Cha của ông, một thư ký trong văn phòng hải quân, bị đi tù vì nợ nần vào năm 1824, cậu bé Charles 12 tuổi bị đưa đến làm việc trong một nhà máy. Việc trẻ em bị đối xử tàn tệ và những con nợ bị giam giữ đã trở thành chủ đề trong một số tiểu thuyết của Dickens.

Ở tuổi thiếu niên, Dickens trở thành phóng viên và bắt đầu xuất bản những truyện ngắn hài hước khi ông 21 tuổi. Năm 1836, tuyển tập truyện của ông, Sketches by Boz, sau này được gọi là The Posthumous Papers of the Pickwick Club, được xuất bản. Cùng năm đó, ông kết hôn với Catherine Hogarth và sau đó có với nhau 9 người con.

Các câu chuyện trong Pickwick Papers sau đó được đưa vào Oliver Twist (1838) và Nicholas Nickleby (1839). Năm 1841, Dickens xuất bản thêm hai cuốn tiểu thuyết nữa. Dickens không bao giờ mất đi động lực sáng tác và thường cho ra đời một hoặc hai cuốn tiểu thuyết lớn mỗi năm.

Những câu chuyện ban đầu chỉ được in 400 bản nhưng đến tập thứ 15 đã có 40.000 bản được in. Khi những câu chuyện này được xuất bản thành sách vào năm 1837, Dickens nhanh chóng trở thành tác giả nổi tiếng nhất thời đó.