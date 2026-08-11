Thế giới quay lại với tiểu thuyết kinh điển

Trong nhịp sống nhanh và nhiều biến động, thế hệ trẻ đang quay lại với những cuốn tiểu thuyết kinh điển.

Minh họa. Ảnh: The Globe and Mail.

Đầu năm nay, một điều thú vị đã diễn ra tại hiệu sách Munro’s, Victoria, Canada. Những bản in của cuốn tiểu thuyết kinh điển Bá tước Monte Cristo bắt đầu bán rất chạy. Điều kỳ lạ hơn nữa là phần lớn người mua lại là độc giả ở độ tuổi thanh thiếu niên và đôi mươi, theo trang The Globe and Mail.

Sarah Mead-Willis, trưởng bộ phận thu mua của Munro’s, chia sẻ: "Trước đây, mỗi tháng chúng tôi chỉ bán được một hoặc 2 cuốn. Đột nhiên con số này vọt lên 6-12 cuốn".

Hóa ra, sự gia tăng doanh số này lại trùng hợp làn sóng thảo luận sôi nổi về Bá tước Monte Cristo trên mạng xã hội.

Vài năm qua, Munro’s cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn đối với các tiểu thuyết kinh điển gắn liền với các bản chuyển thể điện ảnh và truyền hình.

Ví dụ điển hình là loạt phim The Handmaid’s Tale của Hulu. Nhờ loạt phim này, cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1985 của Margaret Atwood lọt vào danh sách sách ăn khách trên Amazon vào năm 2017, ngay khi mùa đầu tiên được công chiếu.

Munro’s không phải là hiệu sách duy nhất ghi nhận hiện tượng trên. "Rất nhiều khách hàng tuổi từ 25 đến 35 khi bước vào cửa hàng đều đi thẳng đến khu vực sách kinh điển. Chính lý do này chúng tôi bắt đầu tăng số lượng đặt hàng", Danielle McNally, từ hiệu sách Ben McNally Books ở Toronto, Canada, cho biết.

Các số liệu trong ngành cũng xác nhận xu hướng trên. Theo dữ liệu từ BookNet Canada, doanh số bán các tác phẩm văn học hư cấu kinh điển đã tăng 44% trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025 và tăng 28% chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025.

Thế giới bất định đưa giới trẻ trở về quá khứ

Tuy nhiên, động lực đằng sau sự lựa chọn của độc giả trẻ phức tạp hơn nhiều. Một số người tìm về quá khứ để thấu hiểu thế giới đầy rẫy bất bình đẳng và những bất định hiện tại.

"Chẳng có vấn đề nào thực sự mới cả. Sẽ tốt hơn khi được nghe quan điểm và những chia sẻ từ người đã từng trải qua những điều đó", Olivia Grant, 22 tuổi, người đã bắt đầu đọc lại các tiểu thuyết từng có trong chương trình tiếng Anh thời trung học, chia sẻ.

Elora Colbert, 16 tuổi đã bắt đầu đọc những cuốn sách kinh điển tìm thấy trong nhà, nhiều cuốn trong số đó từng thuộc về cha mẹ và ông bà. Đến nay, Elora đọc Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh, Chúa ruồi, Đại gia Gatsby và Những người phụ nữ nhỏ bé, cùng nhiều tác phẩm khác.

Colbert cũng nhận thấy các tác phẩm này có chiều sâu và nhiều tầng nghĩa hơn so với tiểu thuyết đương đại. Với tiểu thuyết xưa cũ, "có rất nhiều điểm khởi đầu khác nhau cho các cuộc thảo luận".

Nhà phê bình Ina Molakava cũng nhận ra xu hướng này. Trong bài chia sẻ trên RTL Today, bà cho biết các tác phẩm kinh điển hiếm khi đưa ra câu trả lời đơn giản và độc giả buộc phải tự diễn giải.

Do đó, văn học cổ điển rèn luyện cho người đọc khả năng xử lý những nội dung phức tạp, cả về cú pháp lẫn hình thức trình bày, khi các văn bản xưa thường sử dụng cấu trúc câu nhiều tầng lớp và hệ thống mệnh đề phụ dày đặc, chưa kể đến lối nói mang đậm dấu ấn xã hội.

Ví dụ, cuốn Their Eyes Were Watching God của Zora Neale Hurston được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ bình dân, vừa phản ánh bối cảnh địa lý miền Nam nước Mỹ vừa thể hiện bản sắc riêng của các nhân vật.

Nhiều người cũng coi sách văn học kinh điển là chốn bình yên, giúp họ tạm thoát khỏi những ồn ào của nhịp sống đương đại. Lauren Louise, một nhà sáng tạo nội dung về sách trên BookTok, chia sẻ rằng chính lý do này khiến Lauren năm nay đọc và giới thiệu nhiều tác phẩm kinh điển hơn bao giờ hết.

"Trong văn học đương đại, chúng ta bắt đầu thấy văn hóa mạng len lỏi quá nhiều vào các tác phẩm... Đôi khi chúng phản ánh cuộc sống thường nhật một cách thái quá, nhưng lại không mang lại cảm giác thú vị hay gần gũi", Louise, 27 tuổi, nhận định.

Giới xuất bản bắt kịp gu đọc của giới trẻ

Các nhà xuất bản cũng không bỏ qua những xu hướng này. Tháng trước, Penguin Random House Canada và Indigo đã ra mắt một khu vực trưng bày riêng dành cho sách kinh điển tại cửa hàng Indigo ở khu vực Bay và Bloor (Toronto), giới thiệu các tuyển tập Penguin Black Classics và Penguin Clothbound Classics.

Thông điệp Penguin Books gửi Chris. Ảnh: Deseret.

Tại Mỹ, Penguin Books cũng đang nhanh chóng kết nối với các tài khoản mạng xã hội tích cực chia sẻ về sách, theo Deseret.

Penguin Books đã gửi cho Chris Fizer, người có tài khoản Instagram được 223 nghìn lượt theo dõi một lá thư kèm theo một bộ sưu tập tiểu thuyết.

Nguyên do là Fizer có niềm đam mê với sách và có một lịch trình đọc sách dày đặc: thức dậy lúc 5h để đọc trong 2 tiếng rồi mới đến phòng tập, hoặc có những ngày thức đến tận 3h chỉ vì quá say mê cuốn sách đang đọc dở.

Giới xuất bản đặt niềm tin rằng độc giả trẻ không chỉ muốn đọc sách mà còn muốn sưu tầm chúng.

"Vấn đề nằm ở chỗ cuốn sách giấy đã trở thành một vật phẩm mang ý nghĩa trong kỷ nguyên số. Việc có thể thể hiện gu đọc sách của bản thân mang lại một cảm giác đặc biệt", Robert Wheaton, Giám đốc vận hành của Penguin Random House Canada, chia sẻ.

Ông tin rằng, mong muốn tự tay sắp xếp một kệ sách giấy là một phần của sự trở lại với các giá trị truyền thống, lối sống "chậm" và khao khát rèn luyện khả năng tập trung sâu. Đây là một giải pháp đối trọng với sự chi phối của mạng xã hội cùng nhịp độ nhanh và dồn dập hiện nay.