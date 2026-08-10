Bạn có đang giả vờ ổn để đổi lấy sự bình yên giữa đám đông?

Sau câu “Tôi vẫn ổn” có thể là những áp lực bị che giấu trong cuộc sống hiện đại. Lắng nghe bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần là cách để mỗi người tìm lại sự cân bằng.

“Dạo này thế nào?” có thể là câu hỏi dễ trả lời nhất, nhưng cũng là câu hỏi khiến nhiều người phải che giấu nhiều nhất. Bởi đôi khi, “Tôi vẫn ổn” không phải là toàn bộ sự thật, mà chỉ là cách chúng ta tiếp tục bước đi khi bên trong đang quá tải.

Một nụ cười, một cái gật đầu, một câu trả lời đủ để cuộc trò chuyện tiếp tục. Nhưng phía sau đó có thể là những đêm mất ngủ vì áp lực công việc, cảm giác kiệt sức dù vẫn hoàn thành mọi trách nhiệm, hoặc những nỗi lo chưa từng được gọi tên.

Trong một xã hội đề cao sự thành công, khả năng thích nghi và hình ảnh tích cực, việc tỏ ra ổn đôi khi trở thành một “kỹ năng sinh tồn”. Con người học cách che giấu sự mệt mỏi để không làm phiền người khác, giấu đi sự bất an để không bị đánh giá là yếu đuối, và tiếp tục bước đi ngay cả khi bên trong đang cần được nghỉ ngơi.

Việc tỏ ra ổn đôi khi trở thành một “kỹ năng sinh tồn”. Ảnh: Anastisia Shuraeva/Pexels.

Sự quan tâm dành cho sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng khi nhiều người nhận ra rằng một người hoàn toàn có thể trông rất ổn bên ngoài nhưng lại đang phải đối diện với những khó khăn bên trong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sức khỏe tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng làm việc, duy trì các mối quan hệ và ứng phó với những căng thẳng trong cuộc sống. WHO cũng ước tính khoảng 15% người trưởng thành trong độ tuổi lao động trên toàn cầu đang sống với một rối loạn tâm thần tại một thời điểm nhất định.

Điều đáng nói là những vấn đề này không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Một người vẫn có thể đi làm đúng giờ, hoàn thành mục tiêu, chăm sóc gia đình, đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội nhưng đồng thời cảm thấy trống rỗng, mất phương hướng hoặc luôn trong trạng thái căng thẳng.

Đó cũng là lý do nhiều người nổi tiếng đã lựa chọn lên tiếng nhằm phá vỡ hình ảnh hoàn hảo mà công chúng thường nhìn thấy. Trong bộ phim tài liệu My Mind & Me phát hành năm 2022, Selena Gomez chia sẻ một phần hành trình cá nhân liên quan đến sức khỏe tinh thần, với mong muốn tạo ra những cuộc trò chuyện cởi mở hơn về những khó khăn mà nhiều người đang âm thầm trải qua.

Câu chuyện của Selena Gomez không phải là lời khẳng định rằng người nổi tiếng khác với những người bình thường, mà ngược lại cho thấy ngay cả những người có danh tiếng, thành công và sự công nhận từ xã hội cũng có thể đối diện với những giai đoạn khó khăn về cảm xúc. Điều quan trọng không phải là luôn mạnh mẽ, mà là có đủ can đảm để thừa nhận khi bản thân cần sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, nhiều người vẫn đang nhầm lẫn giữa việc kiểm soát cảm xúc và việc phủ nhận cảm xúc. Chúng ta thường được khuyến khích phải tích cực, phải nhanh chóng vượt qua khó khăn, nhưng ít khi được dạy cách lắng nghe những tín hiệu bên trong mình.

Trong bộ sách Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc, bác sĩ tâm lý Emma Hepburn cho rằng cảm xúc không phải là điều cần loại bỏ. Mỗi cảm xúc, kể cả lo âu, buồn bã hay thất vọng, đều có thể mang theo những thông tin quan trọng về nhu cầu của con người. Khi hiểu được cảm xúc đang muốn nói gì, chúng ta có cơ hội điều chỉnh cuộc sống thay vì chỉ cố gắng chịu đựng.

Bộ sách Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc của bác sĩ tâm lý Emma Hepburn.

Nhận diện cảm xúc không đồng nghĩa với việc chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Đó là bước đầu tiên để một người biết khi nào cần nghỉ ngơi, khi nào cần thay đổi và khi nào cần tìm kiếm sự hỗ trợ.

Qua từng trang sách, Emma Hepburn mang đến cách tiếp cận gần gũi về việc hiểu bản thân thông qua cảm xúc. Thay vì theo đuổi một trạng thái hạnh phúc hoàn hảo, tác giả gợi mở một góc nhìn thực tế hơn: con người có thể hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống vẫn tồn tại những ngày khó khăn.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta thay đổi cách trả lời câu hỏi “Dạo này thế nào?”. Bởi đôi khi, câu nói “Tôi không ổn lắm” không phải là biểu hiện của sự thất bại.

Đó có thể là khoảnh khắc đầu tiên một người thành thật với chính mình và bắt đầu chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vì bình yên không đến từ việc luôn tỏ ra mạnh mẽ trước thế giới, mà đến từ khả năng hiểu, chấp nhận và đối xử tử tế với chính mình.