Hạnh phúc không phải thứ để đi tìm, mà là thứ bạn đang xây mỗi ngày

Càng đạt được nhiều thành công, nhiều người càng cảm thấy trống rỗng. Hạnh phúc có thể không nằm ở đích đến, mà ở cách ta xây dựng mỗi ngày.

Chúng ta thường mặc định hạnh phúc sẽ đến ở một thời điểm nào đó trong tương lai: khi có công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, vị trí cao hơn hoặc hoàn thành hết những mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, niềm vui từ thành tựu bên ngoài thường chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi một đích đến được chinh phục, con người lại tiếp tục hướng tới đích đến khác và vòng lặp cố gắng ấy cứ thế lặp lại.

Vậy nếu hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì chúng ta đạt được, điều gì mới thực sự tạo nên cảm giác viên mãn?

Điều gì mới thực sự tạo nên cảm giác viên mãn? Ảnh: Magnific.

Trong cuốn sách Khai mở hạnh phúc, bác sĩ tâm lý Emma Hepburn đưa ra một cách nhìn gần gũi khi ví hạnh phúc như một chiếc bánh kẹp được tạo từ nhiều lớp. Theo đó, hạnh phúc không phải là cảm xúc tự nhiên xuất hiện rồi biến mất, mà là kết quả của nhiều yếu tố được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Lớp đế của chiếc bánh đại diện cho những nhu cầu thiết yếu nhưng thường bị bỏ quên: giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi và sức khỏe tinh thần. Khi nền tảng này không được chăm sóc đầy đủ, con người rất khó duy trì trạng thái cân bằng và tích cực.

Phần nhân của chiếc bánh là những yếu tố tạo nên ý nghĩa sống như công việc, các mối quan hệ, sở thích và sự kết nối với cộng đồng. Chính những điều này giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn và mang lại cảm giác mình đang sống có mục đích.

Bác sĩ tâm lý Emma Hepburn đưa ra một cách nhìn gần gũi khi ví hạnh phúc như một chiếc bánh kẹp được tạo từ nhiều lớp.

Và lớp bánh kẹp trên cùng cũng rất quan trọng nhưng thường ít được chú ý hơn là cách mỗi người nhìn nhận bản thân và diễn giải những gì xảy ra trong cuộc sống. Những suy nghĩ như "tôi chỉ có giá trị khi thành công", "tôi phải luôn hoàn hảo" hay "tôi chưa đủ tốt" có thể âm thầm tạo ra áp lực, khiến con người dù đạt được nhiều vẫn khó cảm thấy bình yên.

Đó cũng là lý do có những người luôn bận rộn nhưng vẫn thấy trống rỗng, có những người đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn kiệt sức, hoặc có những người không ngừng tiến về phía trước mà chưa từng thật sự tận hưởng hành trình của mình.

Thông điệp mà Khai mở hạnh phúc gợi ra là: hạnh phúc không phải trạng thái chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã hoàn hảo. Nó được hình thành từ những lựa chọn nhỏ lặp lại mỗi ngày - chăm sóc cơ thể tốt hơn, dành thời gian cho những mối quan hệ có ý nghĩa, học cách nghỉ ngơi, điều chỉnh suy nghĩ tiêu cực và đối xử tử tế hơn với chính mình.

Bộ sách Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc của tác giả Emma Hepburn

Có lẽ hạnh phúc không phải là phần thưởng dành cho người đạt được nhiều nhất, mà là kết quả từ cách mỗi người xây dựng cuộc sống của mình. Khi những nền tảng bên trong đủ vững vàng, con người sẽ không còn phải liên tục tìm kiếm cảm giác đủ đầy, bởi sự bình yên đã bắt đầu được vun đắp từ hiện tại.

Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là thêm một mục tiêu mới, mà là chăm sóc tốt hơn những điều đang có. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc không phải là nơi chúng ta sẽ đến trong tương lai. Hạnh phúc là điều mỗi người đang âm thầm xây dựng, từ chính những lựa chọn nhỏ bé trong từng ngày sống.