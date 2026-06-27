Muốn gia đình hạnh phúc, hãy ngừng mang 'cái tôi' về nhà

Gia đình không cần thêm một "ông sếp", mà cần người biết đặt chữ "chúng ta" lên trước chữ "tôi".

Có một nghịch lý đang diễn ra trong rất nhiều gia đình hiện đại. Càng thành công ngoài xã hội, nhiều người lại càng thất bại trong việc giữ gìn sự bình yên của chính ngôi nhà mình.

Ở nơi làm việc, họ là nhà quản lý, là chuyên gia, người ra quyết định. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhà, vai trò ấy dường như vẫn không dừng lại.

Những cuộc trò chuyện vô tình biến thành mệnh lệnh. Những khác biệt trở thành tranh luận hơn thua. Những bữa cơm gia đình dần mất đi tiếng cười vì ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình.

Càng thành công ngoài xã hội, nhiều người lại càng thất bại trong việc giữ gìn sự bình yên của chính ngôi nhà mình. Ảnh minh họa: Magnific.

Điều đáng nói là trong gia đình, không ai thật sự chiến thắng khi một người giành phần đúng. Nhiều nghiên cứu về tâm lý hôn nhân cho thấy phần lớn xung đột không xuất phát từ những vấn đề lớn, mà từ nhu cầu muốn được công nhận, muốn kiểm soát hoặc muốn người khác phải thay đổi theo ý mình. Khi "cái tôi" trở thành trung tâm của mọi cuộc đối thoại, sự kết nối sẽ dần nhường chỗ cho khoảng cách.

Trong 7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc, Stephen R. Covey không nói về những khẩu hiệu sáo rỗng. Ông nhấn mạnh một điều rất thực tế: gia đình chỉ bền vững khi mỗi người biết hạ cái tôi xuống để đặt lợi ích chung lên trước.

Theo Covey, gia đình không phải nơi để ai thắng ai thua. Đó là nơi mỗi người biết nhường một bước, lắng nghe nhau và cùng giải quyết vấn đề thay vì chỉ bảo vệ cái tôi.

Từ chính thực tế ấy, ông cũng giới thiệu nguyên tắc "win - win". Khái niệm này thường được nhắc đến trong quản trị doanh nghiệp, nhưng trong gia đình, nó còn cần thiết hơn, vì đó là cách để mỗi thành viên cùng tìm ra giải pháp mà ai cũng cảm thấy được tôn trọng.

"Win - win" không có nghĩa là ai cũng đạt được mọi điều mình muốn. Đó là quá trình cùng nhau tìm kiếm một giải pháp để không ai phải cảm thấy mình là người thua cuộc.

Một người chồng biết lắng nghe mong muốn của vợ, cha mẹ tôn trọng ước mơ nghề nghiệp của con, hay anh chị em biết nhường nhịn nhau thay vì hơn thua, đều là những biểu hiện của tư duy ấy.

Sách 7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc - Stephen R. Covey

Bên cạnh đó, Stephen Covey còn nhấn mạnh vai trò của "sự cộng hưởng", một thói quen giúp các thành viên biến sự khác biệt thành lợi thế thay vì nguyên nhân của mâu thuẫn.

Trong nhiều gia đình, người hướng ngoại thường bị cho là quá bốc đồng, người hướng nội lại bị nhận xét là khó gần. Người cẩn thận bị chê chậm chạp, còn người quyết đoán lại bị xem là áp đặt. Nhưng dưới góc nhìn của Covey, không có tính cách nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Chính sự khác biệt, nếu được tôn trọng và kết nối đúng cách, sẽ giúp gia đình cân bằng hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn.

Điều đáng giá ở 7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc là cuốn sách nhấn mạnh một điều rất rõ: muốn gia đình thay đổi, hãy bắt đầu từ chính mình. Thay vì cố sửa người khác, mỗi người cần học cách lắng nghe, phản hồi và yêu thương tốt hơn.

Trong gia đình, giá trị lớn nhất không phải là quyền lực hay chức danh, mà là cảm giác bình yên mà ta mang lại cho người thân.

Một mái ấm không cần thêm một “ông sếp” hay “bà sếp”, mà cần những người biết đặt chữ “chúng ta” lên trước chữ “tôi”.

Stephen Covey nhấn mạnh: Hạnh phúc gia đình không tự nhiên có, mà được tạo nên từ những thói quen tốt được vun đắp mỗi ngày.