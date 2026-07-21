Giữa hàng nghìn kết nối, vì sao con người vẫn thấy cô đơn?

Giữa thời đại số, vì sao con người càng kết nối càng cô đơn? "Để hiểu một người" của David Brooks gợi mở nghệ thuật thấu hiểu để xây dựng những mối quan hệ bền vững.

Trong thời đại số, việc kết nối với một người chỉ mất vài giây, nhưng để thật sự hiểu một người lại trở thành kỹ năng ngày càng hiếm. Cuốn sách Để hiểu một người của David Brooks bàn về nghệ thuật giao tiếp, đặt ra một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để con người thực sự nhìn thấy nhau trong một thế giới đầy tiếng ồn?

Mỗi ngày, chúng ta nhắn hàng chục tin, lướt hàng trăm bài đăng và tiếp xúc với vô số gương mặt trên mạng xã hội. Thế nhưng, nghịch lý là càng có nhiều kết nối, nhưng không ít người vẫn cảm thấy mình ít được thấu hiểu hơn. Những cuộc trò chuyện ngày càng vội vã, còn “chất keo dính” tạo nên kết nối cho một mối quan hệ sâu sắc mang tên “sự chú ý” lại trở thành thứ khan hiếm.

Thời nay có rất nhiều công cụ kết nối, nhưng không ít người vẫn cảm thấy mình ít được thấu hiểu hơn. Ảnh: Magnific.

Đây không chỉ là cảm nhận cá nhân, mà báo cáo Social Connections and Loneliness in OECD Countries của OECD cho thấy chất lượng các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống. Tình trạng cô đơn kéo dài làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc cũng như sự gắn kết trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, tác giả David Brooks đưa ra một góc nhìn đáng suy ngẫm trong cuốn sách Để hiểu một người: điều xã hội đang thiếu không phải là công nghệ kết nối, mà là khả năng khiến người khác cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe và được trân trọng. Theo Brooks, đây là năng lực nằm ở trung tâm của mọi gia đình, tổ chức và cộng đồng lành mạnh.

Sách Để hiểu một người, của tác giả David Brooks

Điểm đặc biệt của cuốn sách không nằm ở việc lặp lại những lời khuyên quen thuộc như "hãy biết lắng nghe" hay "hãy đồng cảm". Brooks đi xa hơn khi chỉ ra rằng con người thường thất bại trong việc hiểu nhau vì chúng ta quá bận rộn để đánh giá và phán xét. Chúng ta nhìn người khác qua thành tích, quan điểm hay những ấn tượng ban đầu, thay vì dành thời gian khám phá câu chuyện đã tạo nên con người họ. Ông gọi đó là sự khác biệt giữa việc quan sát để phán xét và quan sát để thấu hiểu.

Chính vì vậy, Để hiểu một người không chỉ hướng dẫn cách giao tiếp hiệu quả mà còn giúp người đọc rèn luyện một năng lực quan trọng: biết đặt sự tò mò lên trước định kiến. Khi một người thật sự tò mò về cuộc đời của người đối diện, cuộc trò chuyện không còn là màn chờ đến lượt mình nói, mà trở thành cơ hội để khám phá một thế giới khác.

David Brooks gọi những người có khả năng khiến người khác cảm thấy được ghi nhận là những “Người soi sáng". Họ không làm người khác trở nên nhỏ bé, cũng không tìm cách áp đặt lời khuyên. Họ giúp người đối diện nhìn thấy giá trị của chính mình thông qua sự hiện diện, lắng nghe và những câu hỏi chân thành.

"Người soi sáng" là người có khả năng khiến người khác cảm thấy được ghi nhận. Ảnh: Magnific.

Điều đáng suy ngẫm là, trong khi chúng ta đầu tư rất nhiều để nâng cao kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ hay công nghệ, rất ít người được học cách lắng nghe mà không ngắt lời, đặt câu hỏi mà không phán xét hay hiện diện trọn vẹn trong một cuộc trò chuyện. Brooks cho rằng đây chính là "thất bại về đạo đức và xã hội" kéo dài qua nhiều thế hệ - khi con người chỉ được dạy cách thành công nhưng không được dạy cách thật sự hiểu nhau.

Bởi vậy, giá trị lớn nhất của Để hiểu một người không nằm ở việc giúp bạn trở thành một người giao tiếp khéo léo hơn, mà là giúp bạn xây dựng những mối quan hệ bền vững hơn. Có thể, giữa đại dương số đầy những cú chạm màn hình, điều con người đang tìm kiếm chưa bao giờ là có thêm một kết nối mới. Điều chúng ta cần là một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đủ cởi mở để thấu hiểu và đủ chân thành để khiến ta cảm thấy mình hiện diện ngay thời điểm đó.