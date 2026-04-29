Bài học từ những điệp viên huyền thoại

Không phải dữ liệu, cũng không hẳn là quyền lực, thứ khiến một đối thủ sẵn sàng mở lời đôi khi lại đơn giản hơn nhiều: cảm giác được hiểu đúng.

Trong kinh doanh hiện đại, một nghịch lý ngày càng rõ: càng cạnh tranh, con người càng dè chừng. Các cuộc đàm phán thất bại không hẳn vì thiếu thông tin, mà vì không bên nào tạo được một điểm tựa đủ tin cậy để bắt đầu. Khi mọi đề nghị đều bị nghi ngờ là có mục đích, việc thuyết phục trở nên kém hiệu quả hơn bao giờ hết.

Nhưng lịch sử lại cho thấy một con đường khác.

Hai cuốn sách nói về Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn - một nhân vật đã hoạt động giữa lòng Sài Gòn trước năm 1975.

Khi sự thấu hiểu trở thành “cánh cửa” của niềm tin

Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn - một nhân vật đã hoạt động giữa lòng Sài Gòn trước năm 1975, không chỉ tiếp cận được giới chức và các nhà phân tích Mỹ, mà còn trở thành người họ chủ động tìm đến. Những gì được khắc họa trong Một người Việt trầm lặng và Điệp viên hoàn hảo X6 cho thấy: ông không xây dựng niềm tin bằng cách “lấy thông tin”, mà bằng cách giúp người khác hiểu rõ hơn chính vấn đề của họ.

Ông lắng nghe để đưa ra những góc nhìn có giá trị. Và chính giá trị đó khiến người khác chủ động chia sẻ. Trong mắt họ, ông không phải người cần đề phòng, mà là người cần giữ lại. Từ đó, một nguyên tắc quan trọng lộ diện: muốn bước vào một hệ thống, trước hết phải trở thành người có ích trong hệ thống đó.

Đó cũng là bản chất của “thấu cảm chiến lược”. Không dừng lại ở việc hiểu người khác nghĩ gì, nó đòi hỏi khả năng xác định chính xác điều họ đang thiếu. Một dữ kiện, một góc nhìn... rồi chủ động lấp vào khoảng trống đó trước khi kỳ vọng nhận lại. Khi giá trị được trao đi một cách nhất quán, mối quan hệ từ cảnh giác được chuyển sang hợp tác.

Vấn đề là nhiều doanh nghiệp ngày nay chỉ dừng ở mức “thấu hiểu”. Khi những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu, mong muốn của khách hàng được trình bày trong báo cáo, nhưng khi triển khai, mọi thứ nhanh chóng quay về mục tiêu bán hàng, sự thấu hiểu không chuyển hóa thành hành động cụ thể và vì thế không tạo ra giá trị thực.

Sách Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng.

Thấu cảm để hành động chính xác trong “vùng rủi ro”

Một lát cắt khác, sắc lạnh hơn, đến từ Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức. Nếu Phạm Xuân Ẩn cho thấy sức mạnh của việc “hiểu để kết nối” thì những gì được ghi lại trong Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng lại nhấn mạnh một tầng sâu hơn: hiểu để hành động đúng trong những thời điểm không được phép sai.

Hoạt động trong môi trường mà một sơ suất nhỏ có thể phải trả giá rất lớn, ông không chỉ giữ được vỏ bọc, mà còn nhiều lần xử lý những tình huống phức tạp với mức độ rủi ro cực cao. Ở đây, niềm tin không đến từ hình ảnh hay lời nói, mà từ việc ông liên tục chứng minh năng lực của mình trong những thời điểm then chốt.

Khi một người nhiều lần “đúng” trong những tình huống khó nhất, sự tin tưởng không còn là cảm tính, mà trở thành một lựa chọn có cơ sở.

Từ hai lát cắt này, có thể thấy rõ hơn bản chất của “thấu cảm chiến lược”: đó không phải một kỹ năng mềm đơn lẻ, mà là một năng lực tổng hợp. Nó đòi hỏi sự quan sát để hiểu đúng, nhưng đồng thời cần bản lĩnh để hành động đúng.

Tuy nhiên, ranh giới giữa thấu cảm và thao túng là rất mong manh. Khi sự hiểu biết về người khác bị sử dụng như một công cụ để khai thác lợi ích ngắn hạn, nó sẽ phản tác dụng nhanh chóng. Trong một môi trường nơi thông tin lan truyền với tốc độ cao, chỉ một lần thiếu chân thực cũng có thể phá hủy toàn bộ uy tín đã xây dựng.