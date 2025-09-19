Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự minh triết trong một thế giới biến động

  • Thứ sáu, 19/9/2025 10:00 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Bên cạnh sự nghiệp văn chương rực rỡ, Tolstoy còn nổi tiếng với đời sống nội tâm phong phú và đầy biến động. Cuốn "Suy niệm mỗi ngày" của ông đã khơi gợi và giúp hàng triệu độc giả trên thế giới tìm thấy một chỉ dẫn để hoạch định đường đời trong những lúc hoang mang, biến động.

Giải mã hành trình loài người vươn lên thống trị thế giới

10:00 04/08/2025

Sau khi bản tiếng Anh ra mắt vào năm 2014, "Sapiens - Lược sử loài người" nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách khoa học thường thức được đón đọc nhiều nhất của thế kỷ 21. Hơn một thập niên trôi qua, đến nay ấn phẩm được dịch ra trên 64 ngôn ngữ và phát hành hơn 20 triệu bản in trên toàn thế giới, tạo nên một làn sóng suy ngẫm và thảo luận sâu rộng nơi độc giả.

Vì sao pháp luật là nền tảng của một quốc gia hùng mạnh?

10:00 18/05/2025

Hàn Phi cho rằng một đất nước muốn phát triển thì cần có hệ thống pháp luật rõ ràng, công bằng và được thực thi nghiêm ngặt. Dù có nhiều quan điểm gây tranh cãi, "Hàn Phi Tử" vẫn mang lại nhiều bài học quan trọng về quyền lực, luật pháp và nghệ thuật lãnh đạo.

