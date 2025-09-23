Chiến tranh tiền tệ - Cuộc chiến vô hình định đoạt vận mệnh thế giới
Không có máu đổ, không có bom rơi, nhưng hậu quả của cuộc chiến tiện tệ ảnh hưởng đến hàng tỷ con người - từ giá cả lương thực, việc làm, đến sự ổn định của nền kinh tế. Đó chính là thông điệp trung tâm trong cuốn sách gây chấn động dư luận châu Á suốt nhiều năm: "Chiến tranh tiền tệ" của Song Hongbing.
Bản lĩnh sống còn của thương hiệu trong thời đại cạnh tranh
Trong bối cảnh thị trường hiện đại, nơi khách hàng phải đối mặt với hàng nghìn lựa chọn mỗi ngày, sự khác biệt không còn là một lựa chọn xa xỉ mà trở thành điều kiện sống còn của mọi thương hiệu. Al Ries & Laura Ries, bằng trải nghiệm và góc nhìn sắc sảo của những chuyên gia hàng đầu về định vị thương hiệu, đã khẳng định: “Nếu không khác biệt, thương hiệu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi”.
Vì sao chỉ 3 thương hiệu được khách hàng nhớ đến?
Trong thế giới kinh doanh hiện đại, nơi mỗi ngày có hàng trăm thương hiệu mới xuất hiện, làm thế nào để thương hiệu của bạn không chỉ được nhớ đến mà còn chiếm lĩnh một vị trí vững chắc trong tâm trí khách hàng? Câu trả lời nằm trong cuốn sách kinh điển "Định vị: Cuộc chiến giành tâm trí khách hàng". Tác phẩm này được mệnh danh là “kinh thánh” của ngành marketing toàn cầu.
Sự minh triết trong một thế giới biến động
Bên cạnh sự nghiệp văn chương rực rỡ, Tolstoy còn nổi tiếng với đời sống nội tâm phong phú và đầy biến động. Cuốn "Suy niệm mỗi ngày" của ông đã khơi gợi và giúp hàng triệu độc giả trên thế giới tìm thấy một chỉ dẫn để hoạch định đường đời trong những lúc hoang mang, biến động.
Giải mã hành trình loài người vươn lên thống trị thế giới
Sau khi bản tiếng Anh ra mắt vào năm 2014, "Sapiens - Lược sử loài người" nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách khoa học thường thức được đón đọc nhiều nhất của thế kỷ 21. Hơn một thập niên trôi qua, đến nay ấn phẩm được dịch ra trên 64 ngôn ngữ và phát hành hơn 20 triệu bản in trên toàn thế giới, tạo nên một làn sóng suy ngẫm và thảo luận sâu rộng nơi độc giả.
Vì sao pháp luật là nền tảng của một quốc gia hùng mạnh?
Hàn Phi cho rằng một đất nước muốn phát triển thì cần có hệ thống pháp luật rõ ràng, công bằng và được thực thi nghiêm ngặt. Dù có nhiều quan điểm gây tranh cãi, "Hàn Phi Tử" vẫn mang lại nhiều bài học quan trọng về quyền lực, luật pháp và nghệ thuật lãnh đạo.
Sức mạnh đồng tiền len lỏi từng ngóc ngách đời sống nhân loại
Đồng tiền lên ngôi của Niall Ferguson là một tác phẩm kinh điển về lịch sử tài chính, trong đó tác giả cho thấy quá trình các hệ thống tiền tệ, ngân hàng, và thị trường tài chính định hình thế giới hiện đại.