Giải mã hành trình loài người vươn lên thống trị thế giới
Sau khi bản tiếng Anh ra mắt vào năm 2014, "Sapiens - Lược sử loài người" nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách khoa học thường thức được đón đọc nhiều nhất của thế kỷ 21. Hơn một thập niên trôi qua, đến nay ấn phẩm được dịch ra trên 64 ngôn ngữ và phát hành hơn 20 triệu bản in trên toàn thế giới, tạo nên một làn sóng suy ngẫm và thảo luận sâu rộng nơi độc giả.
Vì sao pháp luật là nền tảng của một quốc gia hùng mạnh?
Hàn Phi cho rằng một đất nước muốn phát triển thì cần có hệ thống pháp luật rõ ràng, công bằng và được thực thi nghiêm ngặt. Dù có nhiều quan điểm gây tranh cãi, "Hàn Phi Tử" vẫn mang lại nhiều bài học quan trọng về quyền lực, luật pháp và nghệ thuật lãnh đạo.
Sức mạnh đồng tiền len lỏi từng ngóc ngách đời sống nhân loại
Đồng tiền lên ngôi của Niall Ferguson là một tác phẩm kinh điển về lịch sử tài chính, trong đó tác giả cho thấy quá trình các hệ thống tiền tệ, ngân hàng, và thị trường tài chính định hình thế giới hiện đại.