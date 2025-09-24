Hành trình kiến tạo một quốc gia từ sa mạc

Giải mã hành trình loài người vươn lên thống trị thế giới

Sau khi bản tiếng Anh ra mắt vào năm 2014, "Sapiens - Lược sử loài người" nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách khoa học thường thức được đón đọc nhiều nhất của thế kỷ 21. Hơn một thập niên trôi qua, đến nay ấn phẩm được dịch ra trên 64 ngôn ngữ và phát hành hơn 20 triệu bản in trên toàn thế giới, tạo nên một làn sóng suy ngẫm và thảo luận sâu rộng nơi độc giả.