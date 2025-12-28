Cách hình thành trật tự thế giới

Hành trình kiến tạo một quốc gia từ sa mạc

Khi nhắc đến Dubai ngày nay, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, những hòn đảo nhân tạo, trung tâm thương mại sầm uất và một nền kinh tế đa dạng. Nhưng ít ai hình dung chỉ vài thập kỷ trước, vùng đất này vẫn là một sa mạc cằn cỗi. Vậy điều gì đã làm nên kỳ tích mang tên Dubai? Câu trả lời có trong cuốn "Tầm nhìn thay đổi quốc gia".