Cách hình thành trật tự thế giới
Quyền lực mềm và công nghệ thông tin định hình bàn cờ quan hệ quốc tế
Trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa và biến động như hiện nay, một câu hỏi cốt lõi đang định hình lại mọi chiến lược địa chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế: Ai đang nắm giữ quyền lực?
Trong cuốn sách "Trật tự thế giới", nhà ngoại giao Henry Kissinger đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về cách các cường quốc kiến tạo, duy trì và thao túng trật tự quốc tế.
Vì sao con người không thể tách rời chính trị?
Trong "Chính trị luận", Aristotle cho rằng công dân, luật pháp và giáo dục là ba trụ cột của nhà nước lý tưởng. Aristotle dành sự quan tâm đặc biệt cho vai trò của công dân - không chỉ là người cư trú, mà là người có quyền và trách nhiệm tham gia vào đời sống chính trị.
Nếu bạn từng tự hỏi tại sao chúng ta phải tuân theo luật pháp, vì sao một số người được quyền quyết định thay cho số đông, thì "Bàn về khế ước xã hội" của Jean-Jacques Rousseau chính là cuốn sách dành cho bạn.
Hành trình kiến tạo một quốc gia từ sa mạc
Khi nhắc đến Dubai ngày nay, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, những hòn đảo nhân tạo, trung tâm thương mại sầm uất và một nền kinh tế đa dạng. Nhưng ít ai hình dung chỉ vài thập kỷ trước, vùng đất này vẫn là một sa mạc cằn cỗi. Vậy điều gì đã làm nên kỳ tích mang tên Dubai? Câu trả lời có trong cuốn "Tầm nhìn thay đổi quốc gia".
Chiến tranh tiền tệ - Cuộc chiến vô hình định đoạt vận mệnh thế giới
Không có máu đổ, không có bom rơi, nhưng hậu quả của cuộc chiến tiện tệ ảnh hưởng đến hàng tỷ con người - từ giá cả lương thực, việc làm, đến sự ổn định của nền kinh tế. Đó chính là thông điệp trung tâm trong cuốn sách gây chấn động dư luận châu Á suốt nhiều năm: "Chiến tranh tiền tệ" của Song Hongbing.
Bản lĩnh sống còn của thương hiệu trong thời đại cạnh tranh
Trong bối cảnh thị trường hiện đại, nơi khách hàng phải đối mặt với hàng nghìn lựa chọn mỗi ngày, sự khác biệt không còn là một lựa chọn xa xỉ mà trở thành điều kiện sống còn của mọi thương hiệu. Al Ries & Laura Ries, bằng trải nghiệm và góc nhìn sắc sảo của những chuyên gia hàng đầu về định vị thương hiệu, đã khẳng định: “Nếu không khác biệt, thương hiệu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi”.