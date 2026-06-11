Tìm lại 'dòng chảy' trong thời đại 8 giây chú ý

Cuốn sách “Dòng chảy - Khi bạn ở phiên bản tốt nhất” gợi ý cách tái tạo sự tập trung sâu và trải nghiệm có chiều sâu.

Có một nghịch lý của đời sống hiện đại, con người có nhiều công cụ hơn bao giờ hết để làm việc hiệu quả, nhưng lại ngày càng khó duy trì sự tập trung. Điện thoại liên tục rung lên vì tin nhắn, hộp thư điện tử cập nhật không ngừng, các cuộc họp trực tuyến nối tiếp nhau. Một ngày trôi qua trong trạng thái bận rộn, nhưng khi nhìn lại, không ít người nhận ra mình hiếm khi hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.

Sách Dòng chảy - Khi bạn ở phiên bản tốt nhất. Ảnh: ML.

Bài toán tập trung trong đời sống hiện đại

Trong cuốn Dòng chảy - Khi bạn ở phiên bản tốt nhất, hai tác giả Stewart I. Donaldson và Matthew Dubin tiếp tục phát triển lý thuyết “dòng chảy” của nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi, từ một khái niệm về trạng thái nhập tâm cá nhân mở rộng thành cách lý giải về trải nghiệm tập trung trong công việc và đời sống hiện đại.

“Dòng chảy” (flow) là trạng thái con người đắm chìm hoàn toàn vào một hoạt động, khi kỹ năng và thử thách đạt được sự cân bằng, đến mức thời gian, mệt mỏi và các yếu tố xung quanh gần như biến mất. Đó có thể là một nghệ sĩ khi biểu diễn, một vận động viên trong thi đấu, hoặc bất kỳ ai đang tập trung sâu vào công việc của mình.

Csikszentmihalyi từng nhấn mạnh rằng trải nghiệm tích cực không đến từ nghỉ ngơi thụ động, mà hình thành trong quá trình con người dấn thân vào những hoạt động có mục tiêu rõ ràng và đòi hỏi nỗ lực có định hướng.

Một số nghiên cứu được dẫn lại trong sách cho thấy, dù con người thường mong có nhiều thời gian rảnh hơn, họ lại có xu hướng cảm nhận mức độ hài lòng và nhập tâm cao hơn trong lúc làm việc hoặc học tập - những hoạt động vốn có cấu trúc và yêu cầu tập trung liên tục. Điều này gợi ý rằng chất lượng trải nghiệm phụ thuộc nhiều vào mức độ nhập tâm hơn là trạng thái nghỉ ngơi.

Từ đó, hai tác giả cho rằng nhiều công việc vốn đã chứa sẵn điều kiện để tạo ra dòng chảy, như mục tiêu rõ ràng, phản hồi tức thời, thử thách phù hợp và cơ hội sử dụng kỹ năng.

Nghiên cứu của Microsoft cho thấy trong kỷ nguyên số, khoảng thời gian chú ý (attention span) trung bình của con người chỉ còn 8 giây - ngắn hơn cả một con cá vàng. Nguồn: zmescience.

Bài toán chú ý trong đời sống số

Nếu lý thuyết “dòng chảy” ra đời trong một thế giới ít phân tâm, thì Dòng chảy - Khi bạn ở phiên bản tốt nhất đưa khái niệm này trở lại trong môi trường số đầy gián đoạn.

Nghiên cứu của Microsoft được dẫn lại trong sách cho thấy thời gian chú ý trung bình của con người đã giảm xuống khoảng 8 giây. Trong khi đó, lượng thông tin tăng mạnh nhưng khả năng xử lý của não bộ không theo kịp tốc độ này.

Email, tin nhắn, mạng xã hội và thông báo liên tục khiến sự chú ý bị chia nhỏ. Các cuộc họp trực tuyến cũng trở thành nơi con người phải liên tục chuyển đổi giữa nhiều luồng thông tin.

Thay vì nhìn nhận theo hướng bi quan, hai tác giả tập trung vào cách tạo điều kiện để dòng chảy có thể xuất hiện ổn định hơn trong công việc và đời sống, thông qua việc kiểm soát gián đoạn, điều chỉnh nhịp năng lượng cá nhân và xây dựng thói quen hỗ trợ sự tập trung. Dòng chảy không chỉ là trải nghiệm cá nhân. Nó dễ xuất hiện hơn trong những môi trường có sự chủ động, phản hồi rõ ràng và tinh thần phối hợp.

Cuốn sách không biến con người thành cỗ máy năng suất, mà làm rõ các điều kiện giúp hình thành trải nghiệm tập trung. Ảnh: Pexels.

Từ gợi mở đó, Dòng chảy - Khi bạn ở phiên bản tốt nhất không đặt trọng tâm vào việc biến con người thành cỗ máy năng suất, mà làm rõ các điều kiện giúp hình thành trải nghiệm tập trung chất lượng, qua đó gợi ý cách thiết kế lại công việc và đời sống.

Song song với phần lý thuyết, cuốn sách cũng đưa ra các gợi ý thực hành để duy trì trạng thái này, từ thiết kế môi trường làm việc đến điều chỉnh thói quen cá nhân.

Trong bối cảnh sự chú ý trở thành nguồn lực khan hiếm, sách nhấn mạnh rằng khả năng tập trung sâu không chỉ giúp nâng hiệu suất, mà còn mở ra những trải nghiệm có chiều sâu trong công việc và đời sống hàng ngày. Mục tiêu cuối cùng không phải tối ưu con người như một cỗ máy năng suất, mà là giúp “khai thông dòng chảy” trong đời sống hiện đại, để trạng thái nhập tâm trở nên ổn định và khả thi hơn trong công việc lẫn cuộc sống.