Cuốn sách được viết bởi TS Bùi Thị Thanh Nga, một người phụ nữ tự nhận mình là “một người mẹ nhỏ bé như bao người mẹ khác” về cách thức chị giáo dục con mình. Chị mong muốn được đồng hành cùng con để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, giúp con luôn có quan điểm sống tích cực, biết yêu thương, chăm sóc bản thân và những người xung quanh.

Làm gì để tăng khả năng tập trung cho con?

Muốn tăng khả năng tập trung của bé, cha mẹ có thể cùng con chơi các trò cần sự tỉ mỉ như gấp giấy, xếp hình, làm đồ thủ công. Cha mẹ nên cho con ăn vừa đủ, không quá no hay đói.

Các trò chơi như tô màu, vẽ tranh cũng giúp bé tăng khả năng tập trung. Ảnh minh họa: PNO.

Tập trung có nghĩa là phải ngồi yên được một chỗ và chỉ làm một việc liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Những bạn nhỏ ưa vận động sẽ rất khó để có thể làm được điều này.

Vậy thì cần cho con làm những việc cần sự tỉ mẩn, kéo dài thời gian ví như chơi xếp hình, tô màu, vẽ tranh, làm các hoạt động thủ công,… dựa trên sở thích và đặc điểm tính cách của con. Ban đầu cha mẹ hãy cùng con làm trong khoảng thời gian ngắn, làm một phần công việc rồi tiến tới kéo dài dần thời gian và hoàn thành đến cùng để giúp con rèn luyện và nâng cao khả năng tập trung.

Để tăng cường khả năng tập trung, chúng ta cũng cần chú ý đến vấn đề ăn uống. Muốn tập trung tốt hơn thì phải cung cấp đủ chất cho não bộ, ví như chất glucose được não bộ tiêu thụ không ngừng ngay cả khi ngủ.

Thiếu glucose thì glycogen trong gan sẽ được thay thế bổ sung nhưng lượng dự trữ trong gan chỉ đủ tối đa 18 giờ, khi không còn thì sẽ dẫn đến cơ thể bị mệt mỏi. Tôi vốn có thể không ăn trong suốt 18 giờ liền từ tối cho tới tận trưa hôm sau vì không bị đói hoặc mải làm việc. Có lẽ đó cũng là một lý do dẫn đến việc tôi hay bị đau đầu do thiếu dưỡng chất cho não.

Có một điều thú vị đó là chúng ta thường quan tâm tới cảm xúc tích cực. Ai ai cũng quan tâm đến việc cần phải tạo cảm xúc tích cực, luôn giữ tâm trạng vui vẻ, hào hứng nhưng ít ai để ý một thực tế là những cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như tức giận, lại tăng hiệu quả tập trung. Thế nên đôi khi việc bị trách mắng, xử lý lại giúp trẻ tập trung hơn hẳn.

Nhiều khi bị rơi vào trạng thái tiêu cực thì hiệu quả học tập lại lên cao. Nhưng nếu áp dụng thường xuyên thì sẽ phản tác dụng vì thế chiến thuật “vừa đấm vừa xoa” có thể đem lại hiệu quả khá tốt.

Đối với những bạn nhỏ có tinh thần cạnh tranh cao thì một chút cảm xúc tiêu cực có thể kích thích con, tạo một cú huých mạnh mẽ làm con tập trung cao độ. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần cẩn thận với biện pháp này vì không phải với ai cũng hiệu quả và lúc nào áp dụng cũng thành công.

Sự tập trung là một kỹ năng cần phải rèn luyện trong thời gian dài. Muốn con tập trung tốt, cha mẹ cần đồng hành cùng bé, để nâng cao khả năng tập trung của con theo độ tuổi. Khi con còn nhỏ, nếu bé lơ đãng, cha mẹ cũng đừng quá lo lắng. Điều chúng ta cần làm là kiên trì để đồng hành cùng con trong hành trình dài phía trước.

Làm cha mẹ Glucose Tô màu Vừa đấm vừa xoa Vẽ tranh

