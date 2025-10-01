Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con có hạnh phúc không?

Cuốn sách được viết bởi TS Bùi Thị Thanh Nga, một người phụ nữ tự nhận mình là “một người mẹ nhỏ bé như bao người mẹ khác” về cách thức chị giáo dục con mình. Chị mong muốn được đồng hành cùng con để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, giúp con luôn có quan điểm sống tích cực, biết yêu thương, chăm sóc bản thân và những người xung quanh.

Kỹ năng nhất định phải có nếu bạn muốn con học tốt

  • Thứ tư, 1/10/2025 09:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở cả trẻ con và người lớn, tập trung là một kỹ năng rất quan trọng nếu muốn học tập tốt. Từ tuổi mẫu giáo, cha mẹ cần luyện cho bé khả năng tập trung từ những trò chơi nhỏ.

Kha nang tap trung anh 1

Các trò chơi như xếp hình, tô màu có thể giúp bé tăng khả năng tập trung. Ảnh minh họa: A.V.

Kỹ năng tập trung là một kỹ năng rất quan trọng, không những với việc học mà với mọi vấn đề của cuộc sống sau này. Đáng tiếc là, trong xã hội hiện đại ngày nay, do sự tác động của nhiều yếu tố, khả năng tập trung của trẻ ngày càng giảm.

Các em đã có thói quen mất tập trung từ ở nhà, khi đến trường, ra ngoài xã hội và sau này là cả đi làm. Và các em cần phải được rèn luyện kỹ năng này càng sớm càng tốt. Dưới đây là một vài cách thức để cải thiện sự tập trung cho trẻ:

Trước hết cần tạo thói quen tự giác. Một thầy hiệu trưởng trường cấp hai ở Hải Phòng, một người quen của tôi nhận định rằng: “Điều quan trọng nhất là phải rèn cho con tính tự giác trong học tập, con phải tự hoàn thành bài vở của mình và coi đó là trách nhiệm chứ không phải chờ để cha mẹ kiểm tra và nhắc nhở mỗi ngày”.

Tôi thấy điều này thật sự rất đúng đắn vì bao nhiêu năm nay kể từ khi các con bước chân vào lớp một, tôi chưa từng phải nhắc nhở một câu nào hay phải kiểm tra bài vở của con. Con có thể nhờ mẹ kiểm tra bài học thuộc lòng giúp con nhưng luôn chủ động hoàn thành bài tập mỗi ngày. Cha mẹ có thể rèn kỹ năng tập trung cho các bạn nhỏ qua các hoạt động làm thủ công, cắt dán, lắp ghép...

Đối với các con đến tuổi đi học thì cha mẹ nên ngồi kèm thời gian đầu để con có thể tập trung giải quyết bài vở liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Khi con đang học, cần tạo một không gian yên tĩnh và tránh để những vật gây sao nhãng trong tầm mắt của con.

Cha mẹ có thể giúp con tập trung hơn, nhớ bài lâu hơn bằng cách: Yêu cầu con ghi chép nhiều lần; dán thông tin cần ghi nhớ ở mọi nơi; trao đổi bằng âm lượng lớn hơn bình thường để thu hút sự chú ý; dùng màu sắc, hình ảnh để chuyển tải thông tin, ghi nhớ thông điệp; tạo ấn tượng cho con để ghi nhớ thông tin thông qua câu chuyện, nhân vật, đồ vật, sự kiện…

Cần có mục tiêu rõ ràng, cụ thể để giúp bản thân tập trung hơn khi học tập hay làm việc. Có câu chuyện về Florence Chadwick, một vận động viên bơi lội, muốn phá kỷ lục thế giới nhưng lại không đạt được chỉ vì không nhìn thấy mục tiêu.

“Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, cô thực hiện chuyến bơi vượt eo biển từ đảo Santa Catalina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một trải nghiệm mới lạ đối với Florence, nhưng buổi sáng hôm đó nước lạnh cóng, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ, cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền.

Huấn luyện viên của Florence rất cố gắng để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù. Vì thế cô bỏ cuộc… khi cách đích không tới nửa dặm. Sau đó cô tâm sự: ‘Không phải tôi biện hộ cho mình, nhưng nếu nhìn thấy bờ, tôi đã có thể bơi đến đích’.

Không phải cái lạnh hay cảm giác sợ hãi, kiệt sức đã khiến cho Florence Chadwick thất bại, mà chính là sương mù. Hai tháng sau, cũng chính tại eo biển đó và cũng với khoảng cách đó, Florence Chadwick đã lập một kỷ lục mới, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền”.

Có rất nhiều cách thức để đặt mục tiêu cho con và giúp con quen dần với việc tập trung. Ví như tối nay lên kế hoạch làm bao nhiêu bài toán, làm đến đâu thì giải lao, nếu con làm nhanh thì con được xem TV bao nhiêu phút. Nếu hôm nay con không hiểu một bài nào đó thì lên mục tiêu ngày mai đến lớp con sẽ cố gắng nghe giảng hoặc hỏi thầy cô để hiểu rõ và về hướng dẫn lại mẹ… Cha mẹ hãy quan sát con để lựa chọn cách thức tác động hiệu quả đến con.

Bùi Thị Thanh Nga/ Thái Hà Books & NXB Công thương

Khả năng tập trung Đảo Santa Catalina Bài vở Firenze Eo biển

