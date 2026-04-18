Bí quyết khai mở bình yên

  • Thứ bảy, 18/4/2026 09:07 (GMT+7)
Bình yên không nằm ở việc cuộc sống ngừng biến động, mà ở cách bạn đối diện với chính mình. Hai cuốn sách Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc mở ra một góc nhìn rõ ràng hơn.

Giữa nhịp sống hiện đại, không ít người rơi vào trạng thái “gồng mình” để hoàn thành mọi vai trò: công việc, gia đình, các mối quan hệ và cả những kỳ vọng vô hình từ xã hội. Bề ngoài có thể ổn định, nhưng bên trong lại là một dòng chảy âm thầm của căng thẳng và bất an. Chúng ta gọi đó là bận rộn, nhưng thực chất, đó là dấu hiệu của việc thiếu vắng bình yên nội tại.

Không ít người tin rằng bình yên chỉ đến khi mọi vấn đề được giải quyết. Nhưng thực tế, cuộc sống không vận hành theo cách đó. Áp lực không biến mất, khó khăn không dừng lại. Điều khác biệt nằm ở cách mỗi người đối diện với những điều ấy.

Bình yên không phải là khi sóng gió ngừng lại, mà là khi bạn đủ vững vàng để đứng yên giữa sóng gió. Ảnh: Pinterest.

Câu chuyện của Oprah Winfrey là một minh chứng rõ ràng. Bà từng chia sẻ rằng chính áp lực công việc và nhịp sống dồn dập đã đẩy mình đến bờ vực suy sụp tinh thần. Có lúc, bà nhận ra: nếu không dừng lại và học cách “làm dịu” chính mình, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính khoảnh khắc đối diện cảm xúc đó đã giúp Oprah thay đổi từ việc chạy theo thành tựu bên ngoài sang việc xây dựng sự tĩnh tại bên trong.

Tương tự, Lady Gaga, một biểu tượng của sự mạnh mẽ và khác biệt, cũng từng thừa nhận rằng cô đã phải vật lộn với lo âu và trầm cảm trong nhiều năm. Điều quan trọng không phải là né tránh, mà là dám đối diện. Cô từng chia sẻ rằng việc giấu kín cảm xúc chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và chính sự cởi mở đã giúp cô dần tìm lại sự cân bằng.

Những câu chuyện ấy cho thấy một sự thật quan trọng: bình yên không đến từ việc cuộc đời trở nên dễ dàng hơn, mà đến từ việc bạn trưởng thành hơn trong cách đối diện với chính mình.

Bình yên đến từ việc bạn trưởng thành hơn trong cách đối diện với chính mình. Ảnh: Pinterest.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: càng tìm kiếm bình yên từ bên ngoài, chúng ta càng dễ đánh mất nó. Một chuyến du lịch, một món đồ mới hay vài giờ giải trí có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu trong chốc lát, nhưng không thể giải quyết gốc rễ của sự bất an. Khi hoàn cảnh thay đổi, cảm xúc cũng lập tức chao đảo.

Muốn kiến tạo bình yên bền vững, bạn cần bắt đầu từ việc hiểu rõ thế giới nội tâm của mình. Hãy tự hỏi: Điều gì đang khiến bạn lo lắng? Bạn đang cố gắng kiểm soát điều gì ngoài khả năng? Và bạn có đang quá khắt khe với chính mình hay không?

Từ đó, hãy xây dựng những “khoảng lặng có chủ đích” trong ngày. Đó có thể là vài phút hít thở sâu vào buổi sáng, một buổi tối không thiết bị điện tử, hay đơn giản là viết ra những cảm xúc chưa gọi tên. Những hành động nhỏ này chính là “chiếc neo” giúp bạn không bị cuốn trôi giữa dòng chảy áp lực.

Hành trình xây dựng bình yên không hề dễ dàng. Sẽ có những lúc bạn quay lại vòng xoáy cũ, bị cuốn vào lo âu và áp lực. Nhưng điều quan trọng không phải là bạn có bao giờ mất bình yên hay không, mà là bạn có đủ tỉnh thức để quay trở lại với chính mình nhanh đến đâu.

Bình yên không phải đặc quyền của một cuộc sống hoàn hảo. Đó là kết quả của việc bạn dám nhìn thẳng vào cảm xúc, dám chấp nhận và dần học cách làm chủ chúng.

Hai cuốn sách Khai mở cảm xúcKhai mở hạnh phúc của tác giả Emma Helpun.

Nếu bạn đang tìm kiếm một lộ trình cụ thể hơn để bắt đầu hành trình này, hai cuốn Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc của Emma Helpun có thể là những người bạn đồng hành đáng cân nhắc. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các cuốn sách gợi mở cách nhận diện cảm xúc, chữa lành từ bên trong và từng bước xây dựng một đời sống tinh thần vững vàng - nơi bình yên không còn là điều xa xỉ mà trở thành một lựa chọn mỗi ngày.

Và có lẽ, giống như những người đã đi qua hành trình ấy, bạn sẽ nhận ra: bình yên không nằm ở nơi bạn đang tìm kiếm, mà nằm ở cách bạn đối diện với chính mình.

Huyền Nguyễn

