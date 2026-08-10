Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sự sống bí ẩn trong vũ trụ

Cuốn sách mở ra hành trình khám phá sự sống trên Trái Đất và hàng triệu hành tinh khác trong vũ trụ, đưa độc giả đến gần hơn với lời giải cho một trong những câu hỏi lớn nhất của nhân loại: Con người có đơn độc trong vũ trụ?

Sách hay Ebook

Đâu có thể là nơi cư trú cuối cùng cho sự sống trong hệ Mặt Trời?

  • Thứ hai, 10/8/2026 16:50 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Các lớp trầm tích chứa ammonia và băng nước đang củng cố bằng chứng về một đại dương ẩn sâu dưới Pluto, nơi có thể duy trì điều kiện cho sự sống tồn tại qua hàng tỷ năm.

Pluto ảnh 1

Trong khoảng 7 tỷ năm nữa, khi Mặt Trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, Pluto có thể sẽ là nơi cư trú cuối cùng còn lại cho sự sống trong hệ Mặt Trời. Ảnh: Science Photo Library RF.

Kể từ khi có cách diễn giải địa hình mới này, các bản đồ địa chất chi tiết hơn về khu vực núi Wright và vùng lân cận đã hé lộ thêm những gò tròn khác. Những cấu trúc mới này có khả năng được hình thành do sự gia tăng áp suất khi đóng băng, tạo ra các khe nứt trong lớp vỏ và cho phép chất lỏng thoát ra từ bên trong.

Hoạt động núi lửa băng này cũng có thể xảy ra trong các túi nước trong lớp vỏ hoặc thông với đại dương ngầm bên dưới. Nó cũng có thể giải thích cho sự đa dạng của các dạng địa hình núi lửa băng được quan sát thấy trên Pluto (Diêm Vương tinh).

Mặc dù trong tương lai có thể xuất hiện những giả thuyết thay thế, nhưng các phát hiện gần đây về những lớp trầm tích pha trộn giữa ammonia và băng nước tồn tại trong thời gian ngắn đã bổ sung một lớp bằng ​​chứng khác cho thấy có thể vẫn còn đại dương ẩn sâu bên dưới.

Cách giải thích này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh các núi lửa băng khác được quan sát thấy trên Pluto. Những lớp trầm tích nằm dọc theo một vùng đứt gãy có tên là Virgil Fossae, phía tây của đồng bằng Sputnik, nơi từng có hoạt động kiến tạo trong quá khứ và có nhiều gò băng nước. Trong môi trường của Pluto, ammonia khi lộ ra bề mặt sẽ bị tia cực tím của Mặt Trời phá hủy trong chưa đến một tỷ năm. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể bị rút ngắn hơn nữa đối với Virgil Fossae.

Việc không có hố va chạm cho thấy rằng các lớp trầm tích ở Virgil Fossae có thể thực sự chỉ mới hình thành chưa đầy 10 triệu năm. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là hình thái địa hình tại đây dường như cho thấy có một dòng chảy từ núi lửa băng gồm băng nước trộn lẫn với ammonia, một chất chống đông. Và nếu lượng ammonia đủ nhiều, nó có thể là yếu tố đã giữ đại dương bên trong Pluto không bị đóng băng hoàn toàn cho đến tận ngày nay.

Và, đây có thể vẫn chưa phải là hồi kết cho câu chuyện về đại dương của Pluto. Trong khoảng 7 tỷ năm nữa, khi Mặt Trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, và phần lớn hệ Mặt Trời chỉ còn là ký ức, Pluto sẽ ấm lên đến khoảng 27 °C.

Dù thời kỳ dễ chịu này có thể chỉ kéo dài một đến hai triệu năm thì hành tinh lùn từng khiến chúng ta ngạc nhiên, thế giới đại dương nhỏ bé vốn chỉ là một điểm mờ nhạt trên kính thiên văn của chúng ta cách đây không lâu, có thể sẽ là nơi cư trú cuối cùng còn lại cho sự sống trong hệ Mặt Trời.

Nathalie A. Cabrol / NXB Trẻ

Pluto Mặt Trời núi lửa băng băng nước đại dương hành tinh lùn

Bình luận

    Đọc tiếp

    Công ty ra đời như thế nào?

    Công ty ra đời như thế nào?

    0

    Theo các điều khoản của một hợp đồng, khoảng 14 nhà đầu tư đã góp 26 miếng vàng vào một quỹ do một thương nhân tên Amur Ishtar điều hành.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý