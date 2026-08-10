Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Sách hay Ebook

Sai lầm khi uống cà phê, khiến cơ thể thêm mệt mỏi

  • Thứ hai, 10/8/2026 13:52 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Cà phê có tác dụng kích thích não bộ, giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Nhưng nếu bạn uống cà phê vào lúc đói, mọi thứ sẽ đảo ngược. Bụng dạ còn cào, não bộ lúc này thấy căng thẳng hơn.

Cà phê ảnh 1

Uống cà phê vào lúc đói gây nhiều bất lợi cho cơ thể. Ảnh minh họa: T.T.

Thoạt nhìn, có thể dường như là phi lý khi một chất làm chậm sự tiêu hao mô lại được sử dụng nhằm mục đích thúc đẩy một số chức năng khác, đặc biệt là những chức năng liên quan đến não bộ.

Tuy nhiên, chính hoạt động thể chất, sự hưng phấn tinh thần và sự tỉnh táo mà cà phê mang lại đã giải thích cho việc nhiều nhà khoa học, thi sĩ, học giả và những người hay suy nghĩ ưa chuộng nó rất nhiều .

Tất cả những công việc này đều làm tăng sự tiêu hao mô trong não cũng như trong tủy sống - chính là những hoạt động mà người ta cho rằng cà phê có khả năng ức chế.

Do đó, để dung hòa sự mâu thuẫn có vẻ như trái ngược này, người ta đã lập luận rằng cà phê không tác động như một chất kích thích não bộ theo cách trực tiếp, mà chỉ gián tiếp bằng cách làm tiêu trừ tình trạng xung huyết mạch máu gây ra bởi việc học tập kéo dài, bởi bữa ăn no và đặc biệt là bởi thuốc phiện, rượu hoặc những chất khác vốn có xu hướng bơm đầy máu lên não.

Vì vậy, khi uống lúc bụng đói, cà phê không làm tăng tốc các chức năng của não mà ngược lại khiến nó trở nên đờ đẫn và ngăn cản tư duy tập trung ổn định, gây nên sự căng thẳng thần kinh và tình trạng suy nhược toàn thân và thường dẫn đến chứng đau nửa đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình tiêu hóa, tình huống lại đảo ngược, đặc biệt là sau một bữa ăn đầy đủ và ngon miệng. Lúc này, trí óc trở nên đờ đẫn và chậm chạp, cơn buồn ngủ xuất hiện và mọi dấu hiệu đều cho thấy lượng máu lên não đang tăng cao, tình trạng tương tự như khi làm việc trí óc kéo dài dẫn đến xung huyết não và cơn buồn ngủ. Có vẻ cà phê giúp điều chỉnh trạng thái này bằng cách làm co mạch máu, từ đó làm giảm lượng máu dồn lên não.

Thói quen dùng cà phê vào bữa sáng và sau bữa tối vì thế được lý giải bởi tác dụng kích thích mà nó gây ra, không chỉ trên hệ thần kinh nói chung mà đặc biệt là lên dạ dày và ruột vì cà phê có thể thúc đẩy tiêu hóa ở dạ dày và làm giảm cảm giác đầy bụng, kích thích tiết mật và tăng cường hoạt động nhu động ruột, từ đó thúc đẩy quá trình đại tiện.

Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng, khi bị lạm dụng, cà phê sẽ làm tê liệt chức năng tiêu hóa ở mọi giai đoạn và dẫn đến các rối loạn khác, trong đó chủ yếu là táo bón, trĩ và tắc nghẽn gan. Dù các tác động này có thể do khả năng gây co thắt mao mạch của cà phê hay không thì vẫn chưa chắc chắn nhưng sự hiện hữu của chúng là điều không thể phủ nhận.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cà phê Cà phê Tỉnh táo Tiêu trừ Tiết mật Trí óc

Bình luận

    Đọc tiếp

    Tác dụng diệt khuẩn của cà phê

    Tác dụng diệt khuẩn của cà phê

    0

    Trước kia, đã có lúc, cà phê được dùng để tiêm dưới da như một loại thuốc kháng sinh. Dịch chiết từ hạt cà phê có tác dụng diệt khuẩn khá hiệu quả với vi khuẩn gây bệnh than.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý