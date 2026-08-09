Tác dụng diệt khuẩn của cà phê

Trước kia, đã có lúc, cà phê được dùng để tiêm dưới da như một loại thuốc kháng sinh. Dịch chiết từ hạt cà phê có tác dụng diệt khuẩn khá hiệu quả với vi khuẩn gây bệnh than.

Dịch chiết từ hạt cà phê có tác dụng tiêu diệt một số loại vi khuẩn. Ảnh minh họa: K.C.

Trong các trường hợp khác, vi sinh vật được cho trực tiếp vào các dịch chiết cà phê với nồng độ khác nhau và sau các khoảng thời gian khác nhau, người ta cấy truyền từ những dịch chiết này sang môi trường dinh dưỡng khác.

Thông qua phương pháp này, ông phát hiện rằng các chủng nấm được thử nghiệm có phát triển ít nhiều trong môi trường thạch cà phê và lượng phát triển thường ít hơn rõ rệt so với trong môi trường thông thường.

Các vi sinh vật khác được sử dụng trong thí nghiệm bao gồm: Staphylococcus aureus, Prodigiosus [1], Erysipelous [2], vi khuẩn than hay sốt lách (Bacillus anthracis), trực khuẩn thương hàn và xoắn khuẩn tả châu Á (Vibrio cholerae), tất cả những loại này cùng nhiều vi khuẩn khác bị ảnh hưởng đáng kể về sự sống và phát triển khi tiếp xúc với dịch chiết cà phê.

Một số chủng thì nhạy cảm hơn các chủng khác. Ví dụ: Bacillus prodigiosus và Proteus vulgaris bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi tiếp xúc trong bốn ngày với dịch chiết 10%, còn với dịch chiết 30% thì chỉ cần một ngày. Bào tử của Erysipelas bị tiêu diệt hoàn toàn sau một ngày trong dịch chiết 10%; vi khuẩn than chết sau 1 đến 3 giờ trong dịch chiết 20-30%; trực khuẩn thương hàn bị tiêu diệt hoàn toàn sau ba ngày trong dịch chiết 5% và chỉ cần 1-2 ngày trong dịch chiết 30%.

Trong khi đó, vi khuẩn tả châu Á bị tiêu diệt dễ dàng trong dịch chiết 1% chỉ sau 7 giờ, trong dịch chiết 5% sau 4 giờ và trong dịch chiết 30% chỉ sau 2 giờ. Xoắn khuẩn tả là chủng nhạy cảm nhất trong số các chủng được thử nghiệm, kế đến là trực khuẩn than, ngoại trừ các bào tử của chúng, vốn chỉ bị tiêu diệt sau thời gian tiếp xúc từ 3-4 tuần.

Những kết quả này đã nói lên rất nhiều điều về “cà phê như một chất diệt khuẩn” trong bệnh than hay sốt lách, vì bào tử của bệnh này rất khó tiêu diệt.

Với những phát hiện đó, cà phê, khi được sử dụng qua đường uống hoặc tiêm dưới da dưới các dạng mới hoặc kiểu kết hợp có thể được dùng làm thuốc điều trị cho mọi bệnh do vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, sinh viên hay nhà hóa học cần lưu ý rằng tác dụng sát khuẩn của cà phê không phụ thuộc nhiều vào caffeine mà chủ yếu vào caffeone, tức là tinh dầu tạo nên trong quá trình rang hạt.

Ngoài các thí nghiệm trên, còn có những thí nghiệm khác được thực hiện với súp thịt đang phân hủy, vốn chứa đầy các loại vi sinh vật khác nhau và kết quả thu được cho thấy rằng sức sống của các bào tử trong dịch lỏng bị suy giảm đáng kể sau một thời gian ngắn tiếp xúc nhưng chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi tiếp xúc trong nhiều ngày.

[1] Micrococcus prodigiosus, Monas prodigiosus hay Bacillus prodigiosus là tên cũ của loài Serratia marcescens có khả năng sinh sắc tố đỏ đặc trưng gọi là prodigiosin, từng khiến người xưa tưởng là "máu chảy từ bánh mì" có thể gây bệnh cơ hội như nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, nhiễm trùng vết thương và viêm nội tâm mạc.

[2] Hay Erysipelas sp., tác nhân gây bệnh viêm quầng, là một bệnh nhiễm khuẩn ở da và mô dưới da, đặc trưng bởi sự viêm nhiễm xâm lấn vào da và mô dưới da.