Sách Hàn sau cú hích từ Han Kang và tiểu thuyết chữa lành

Doanh số của văn học Hàn Quốc tại nước ngoài đã đạt khoảng 3,58 triệu bản trong 5 năm qua, trong đó tác phẩm "We Do Not Part" của Han Kang là cuốn sách bán chạy nhất.

Sách của Han Kang tại một cửa hiệu ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Yonhap.

Theo tờ Chosun, vào ngày 28/7, Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc (LTI Korea) đã công bố doanh số bán các tác phẩm văn học dịch của nước này, thuộc chương trình hỗ trợ dịch thuật và xuất bản do Viện triển khai trong giai đoạn 2021-2025, ra thị trường toàn cầu.

Korea Times dẫn thông tin từ đơn vị này cho biết, khoảng 3,58 triệu bản văn học Hàn Quốc được dịch ra ngôn ngữ nước ngoài đã được bán ra trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Con số này cho thấy mức tăng khoảng 900.000 bản so với mức 2,68 triệu bản được ghi nhận trong báo cáo tổng kết 5 năm của năm ngoái.

Có 1.026 đầu sách đã được dịch và xuất bản bằng 40 ngôn ngữ. 50 tác phẩm đạt doanh số trên 5.000 bản, trong đó 28 cuốn bán được hơn 10.000 bản trong năm ngoái. Đáng chú ý, tác phẩm We Do Not Part (tạm dịch: Chúng ta không chia lìa) của Han Kang dẫn đầu với 300.000 bản được bán ra tại 13 quốc gia, bao gồm cả Anh và Pháp. Trang Asia Business Daily tính rằng con số này chiếm khoảng 8% tổng doanh số được khảo sát.

Không phải là hiện tượng nhất thời

Theo Korea Times, sự quan tâm dành cho văn học Hàn Quốc, vốn tăng vọt sau khi Han Kang nhận giải Nobel, không chỉ là hiện tượng nhất thời mà đang chuyển hóa thành lượng độc giả ngày càng mở rộng tại nước ngoài. Chỉ riêng trong năm vừa qua, doanh số bán các tác phẩm văn học nước này được dịch ra nước ngoài đã đạt 1,19 triệu bản, tăng 228 bản so với năm 2024.

Mặc dù mức tăng trưởng khiêm tốn, điều quan trọng là văn học dịch Hàn Quốc vẫn duy trì doanh số ổn định ở mức khoảng 1,2 triệu bản trong 2 năm liên tiếp (giai đoạn trước và sau khi nhận giải Nobel).

Chưa kể, con số 3,58 triệu bản trong 5 năm chỉ bao gồm số sách được Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc hỗ trợ và chưa phản ánh đầy đủ tổng doanh số bán ra tại nước ngoài của toàn bộ văn học xứ kim chi.

Ngoài tác phẩm của Han Kang, có nhiều sách của tác giả khác được chú ý như Vivid Fox Tail 1 Chilling Mission Camp được dịch ra tiếng Nga (tác giả Son Won-pyeong) và bản tiếng Tây Ban Nha của cuốn Grass (tác giả Kim Geumsook). Cả hai cuốn sách này đều đạt doanh số hơn 4.000 bản mỗi năm trong suốt 3 năm liên tiếp kể từ năm 2023.

Ông Jeon Sooyong, Chủ tịch Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc, cho biết: "Việc duy trì doanh số bán ra nước ngoài ở mức 1,2 triệu bản trong hai năm liên tiếp và đạt mốc hơn 1.000 đầu sách được hỗ trợ xuất bản trong năm năm qua cho thấy sự vươn ra thế giới của văn học Hàn Quốc không phải là xu hướng nhất thời, mà đang phát triển dựa trên nền tảng độc giả bền vững".

Han Kang và sự nổi lên của tiểu thuyết chữa lành là những động lực tăng trưởng. Ảnh: Chosun.

Sự nổi lên của tiểu thuyết chữa lành

Trong số các thể loại văn học Hàn Quốc được độc giả quốc tế ưa chuộng, các tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết chữa lành, khai thác tình người trong những bối cảnh đời thường như hiệu sách hay cửa hàng tiện lợi, cũng rất được chú ý.

Cuốn Welcome to Hyeonamdong Bookstore của Hwang Boreum đã bán được khoảng 88.000 bản với 6 ấn bản khác nhau. Cuốn Convenience Store with Discomforts của Kim Hoyeon đạt doanh số khoảng 66.000 bản qua 9 bản dịch.

Bản tiếng Anh của cuốn The Shop That Opens When It Rains (tác giả Yoo Young-kwang), ra mắt năm 2024, đã bán được khoảng 16.000 bản chỉ trong vòng 2 năm. Những tác phẩm này lấy bối cảnh đậm chất Hàn Quốc nhưng truyền tải được những cảm xúc phổ quát về sự chữa lành các mối quan hệ, đã chinh phục được độc giả bất chấp rào cản ngôn ngữ.