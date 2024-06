Tiểu thuyết chữa lành phát triển mạnh tại Anh giữa khủng hoảng

Các nhà xuất bản, đại diện văn học và nhà bán sách tại Anh đang chú ý tới sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng "tiểu thuyết chữa lành", theo The Bookseller.

Ngoài các tác phẩm dịch từ Nhật Bản và Hàn Quốc về đề tài chữa lành, ngành xuất bản Anh cũng ghi nhận làn sóng ngày càng nhiều tác giả tại nước này phát triển các câu chuyện giúp độc giả chữa lành sau những khó khăn trong cuộc sống.

Cảm hứng từ văn học dịch

Một trong những tiểu thuyết chữa lành hiện đáng chú ý nhất ở thị trường Anh là Before the Coffee Gets Cold được Geoffrey Trousselot dịch từ bản gốc tiếng Nhật của Toshikazu Kawaguchi. Cuốn sách tiếp tục bán được từ 1.500 đến 2.000 bản mỗi tuần, dù xuất bản lần đầu vào năm 2019.

Ảnh: Goodreads.

Các đầu sách chữa lành đáng chú ý khác là The Goodbye Cat của Hiro Arikawa (do Philip Gabriel dịch), What You Are Looking for is in the Library của Michiko Aoyama (Alison Watts dịch) và The Cat Who Saving Books của Sosuke Natsukawa (Louise Heal Kawai dịch).

Một loạt đầu sách dịch mới cũng sẽ được xuất bản trong 12 tháng tới, trong đó có bộ The Chibineko Kitchen của Yuta Takahashi. Nhà xuất bản John Murray đã phải cạnh tranh với 4 bên khác trong cuộc đàm phán với nhà xuất bản Jocasta Hamilton để sở hữu bản quyền tác phẩm này. Katharine Morris, trợ lý biên tập của nhà xuất bản John Murray, cũng chia sẻ rằng họ đang tìm cách mua thêm nhiều đầu sách hơn trong lĩnh vực này.

Về sự nổi lên của tiểu thuyết chữa lành, Morris nhận xét: “Thời gian vừa qua là khoảng thời gian căng thẳng và có vẻ như mọi người đều cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. Những gợn sóng từ đại dịch và hệ luỵ từ việc mọi người phải hạn chế du lịch trong 4-5 năm qua vẫn đang ảnh hưởng đến xã hội.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thảm họa khí hậu, các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới khiến độc giả thấy rằng có rất nhiều điều khó khăn phải giải quyết”. Do đó, “đối với độc giả thích đọc tiểu thuyết, họ muốn tác phẩm gần gũi, dễ tiếp cận và không gây mệt mỏi. Khái niệm kiệt sức trong cuộc sống đã trở nên phổ biến trong 1-2 năm qua và nhiều người đang tìm kiếm một loại thuốc giải cho chúng”.

Morris nói thêm rằng bà đã kết nối với “rất nhiều nhà xuất bản châu Âu và thấy rằng họ cũng đang bắt đầu lập danh mục tiểu thuyết chữa lành đáng quan tâm, đặc biệt là các tác phẩm dịch.

Scribner cũng đang chuẩn bị xuất bản cuốn Dinner in the Night Library của Hika Harada vào năm 2025, một cuốn tiểu thuyết “nhấn mạnh đến khả năng chữa lành của văn học, ẩm thực và cộng đồng đối với những người đã rơi vào thời kỳ khó khăn”.

Giám đốc biên tập Chris White của Scribner đồng tình với quan điểm của Morris: “Thành công của sách chữa lành có thể liên quan đến cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhưng nó cũng liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể khả năng tiếp cận phim, sách và âm nhạc của mọi người từ các nền văn hóa khác và sự phát triển rộng rãi của du lịch, điều mang lại cho độc giả Anh khả năng tự mình trải nghiệm những nơi xa xôi”.

Justine Taylor, quản lý biên tập tại Tập đoàn xuất bản Zaffre, nơi ra mắt bản dịch cuốn Days at the Morisaki Bookshop của Satoshi Yagisawa, nói thêm: “Những chủ đề này gây được tiếng vang mạnh mẽ với mọi người thuộc mọi nền văn hóa và hoàn cảnh bởi vì, nhìn qua nội dung có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra chúng rất giàu cảm xúc, phơi bày chủ nghĩa tiêu dùng tràn lan, làm việc độc hại và một vòng đời tin tức đáng sợ. Đây chính là những giá trị các cuốn sách chữa lành đề cập đến”.

Xuất bản châu Âu dần chú ý

Và ngoài văn học dịch, ngành xuất bản Vương quốc Anh cũng đang bắt đầu muốn ra mắt những tác phẩm chữa lành đến từ các tác giả của chính họ. Vào tháng 9 năm 2023, Amanda Harris, Giám đốc điều hành tại đơn vị đại diện văn học YMU, cho biết họ đang dẫn đầu xu hướng bằng việc xúc tiến ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay Scripted của Fearne Cotton vào ngày 6/6 này.

Phản ánh về sự phát triển liên tục của thể loại tiểu thuyết chữa lành, bà Horris nói với The Bookseller: “Sự tăng trưởng theo cấp số nhân hàng năm của thể loại khoa học viễn tưởng và giả tưởng là những con số ấn tượng và tôi tin rằng tiểu thuyết chữa lành cũng có thể thu hút tốt những độc giả thích thể loại này. Với tiểu thuyết chữa lành, độc giả có thể khám phá cốt truyện về trải nghiệm sống và cũng có thể tận hưởng cảm giác thoải mái và thoát ly cảm xúc của thể loại tiểu thuyết. Tiểu thuyết chữa lành cũng có thể mở ra cách giải quyết những khó khăn hàng ngày và những thách thức về sức khỏe tinh thần của chính họ trong một không gian văn chương an toàn”.

Hình ảnh đẹp mắt trong cuốn A Voice of One's Own. Ảnh: Amazon.

Nhà xuất bản The School of Life cũng đã xuất bản “cuốn tiểu thuyết trị liệu” đầu tiên vào tháng 7/2023. A Voice of One's Own được quảng bá là “một cuốn tiểu thuyết trị liệu bằng hình ảnh đẹp mắt dạy chúng ta về cảm xúc của chính mình thông qua hành trình của một phụ nữ trẻ tự khám phá bản thân”, và được mô tả là có “sứ mệnh nổi bật: Không chỉ kể một câu chuyện mà còn cho thấy cách chúng ta có thể thay đổi chính mình thông qua ví dụ về cuộc đời nhân vật”.

Các nhà bán sách khác cũng đã định hình được xu hướng phát triển của tiểu thuyết chữa lành. Jen Barrett, biên tập viên sách tại Amazon UK, cho biết những cuốn sách có “bối cảnh ấm cúng, nơi một nhóm người đến với nhau để “hàn gắn” hoặc “học hỏi lẫn nhau” là một câu nói đùa ngày càng phổ biến về thể loại này và chúng ta đang nhìn thấy xu hướng này phát triển mạnh mẽ ở Anh, được định hình nhờ sự thành công của các đầu sách như The Midnight Library của Matt Haig hay The Reading List của Sara Nisha Adams”.

Đánh giá về sự phát triển của thể loại này tại Anh trong thời gian tới, Morris nói rằng “cần một sự quan sát và đánh giá rất cẩn thận bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào đỉnh sóng sẽ ập đến”. "Được biết Hachette cũng dự kiến tung ra 6-7 cuốn sách thuộc thể loại này trong năm tới và chờ xem chúng tiếp cận độc giả như thế nào”, bà cho hay.