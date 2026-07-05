Giới trẻ Hàn Quốc hào hứng với trào lưu ‘text hip’

Trong kỷ nguyên các video và nội dung ngắn đang thống trị thế giới giải trí, giới trẻ Hàn Quốc đang quay trở lại với sách và văn bản viết tay cùng trào lưu "text hip".

Độc giả tại hiệu sách Kyobo Bookstore. Ảnh: Chosun Daily.

Gần đây, thuật ngữ text hip thường xuyên được nhắc đến tại Hàn Quốc. Đây là từ ghép giữa "text" (văn bản/sách) và "hip" (sành điệu/thời thượng), mang ý nghĩa rằng việc đọc sách là một điều rất "chất" và hợp thời. Thuật ngữ này chủ yếu được giới trẻ ở độ tuổi 20 và 30 sử dụng và thường xuất hiện dưới dạng hashtag trên mạng xã hội.

Vào một chiều Chủ nhật, một hiệu sách lớn tại quận Jongno, Seoul, trở nên nhộn nhịp khi đông đảo khách hàng ghé thăm. Phần lớn khách hàng là những người trẻ, bên cạnh đó, cũng có nhiều phụ huynh đưa con cái cùng đến.

Việc ghé thăm các hiệu sách, thư viện, đọc sách hay chép lại những đoạn văn yêu thích bằng tay đều là một phần của xu hướng text hip. Đọc sách không còn bị coi là hành động học tập hay trau dồi bản thân đơn thuần, mà là cách để thể hiện gu thẩm mỹ và cảm xúc cá nhân.

Đọc sách là thời thượng

Một cặp đôi ở độ tuổi 30 gặp nhau tại hiệu sách chia sẻ: "Chúng tôi rất thích những buổi hẹn hò ở hiệu sách. Chúng tôi thường tặng nhau những cuốn sách phù hợp với đối phương, rồi dành thời gian thảo luận về nội dung đã đọc trong lần gặp sau".

Bạn A (sinh năm 2000), người đang đọc cuốn Nietzsche’s Life Lessons (tạm dịch Những bài học cuộc sống từ Nietzsche), cho biết: "Gần đây, câu lạc bộ ở trường đại học của chúng tôi có tổ chức trò chơi gọi là 'đọc sách gạch', trong đó, chúng tôi cùng đọc và chia sẻ những cuốn sách dày cộm, nặng trịch như viên gạch. Nhờ hoạt động này, mọi người trở nên hứng thú với những cuốn sách mà trước đây họ từng cảm thấy e ngại khi nghĩ đến việc đọc".

Cũng có một học sinh tiểu học lớp 3 đang ngồi trên sàn nhà đọc sách. Mẹ của học sinh nói: "Chúng tôi đã ở hiệu sách được một tiếng rưỡi rồi. Con tôi rất thích đọc sách và thường xuyên đến hiệu sách".

Theo Khảo sát quốc gia về thói quen đọc sách năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố, tỷ lệ đọc sách toàn diện hàng năm của người trưởng thành tại Hàn Quốc năm ngoái là 38,5%. Con số này có nghĩa là cứ 10 người thì có 6 người không đọc cuốn sách nào trong suốt một năm.

Tuy nhiên, nhóm người ở độ tuổi 20 lại đạt tỷ lệ đọc sách hàng năm là 75,3%, tăng 0,8% so với kỳ khảo sát trước đó. Đây là thế hệ duy nhất ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ đọc sách.

Nhiều người cho rằng kết quả này là nhờ ảnh hưởng của xu hướng text hip và kỳ vọng rằng văn hóa này của giới trẻ sẽ lan tỏa đến mọi nhóm tuổi.

Lan tỏa xu hướng text hip trong văn hóa và du lịch

Nhân ngày sách và bản quyền thế giới hàng năm vào tháng 4 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều chiến dịch nhằm lan tỏa xu hướng text hip và ghi nhận sự tham gia hào hứng của độc giả mọi lứa tuổi.

Không gian đọc sách ngoài trời tháng 4 vừa qua tại Seoul. Ảnh: AJP.

Ở khu vực trung tâm Seoul, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều không gian đọc sách ngoài trời, biến các quảng trường và những khu vực đô thị mở thành thư viện công cộng với kệ sách, ghế lười và khu vực thư giãn để du khách thoải mái đọc sách.

Không khí tại các thư viện ngoài trời này khác hẳn so với những phòng đọc yên tĩnh truyền thống. Du khách vừa đọc sách vừa nhâm nhi đồ uống, chia sẻ sách với bạn bè hoặc chụp lại những dòng chữ ấn tượng để đăng lên mạng.

Vào lúc hoàng hôn tại Quảng trường Gwanghwamun, các không gian đọc sách còn tổ chức hòa nhạc và chiếu phim, biến việc đọc sách thành một hoạt động giải trí thú vị.

Triển lãm Text-Hip x Local Travel tại Seoul tháng 4 vừa qua. Ảnh: AJP.

Cơn sốt đọc sách thời thượng text hip này cũng đã lan sang lĩnh vực du lịch. Tại HiKR Ground, một không gian văn hóa nằm ở Seongsu (khu phố sành điệu ở phía đông Seoul), một triển lãm mang tên Text-Hip x Local Travel đã giới thiệu với du khách 109 kiểu chữ đặc trưng của các địa phương trên khắp Hàn Quốc.

Triển lãm mời gọi du khách đọc, viết và trải nghiệm các kiểu chữ lấy cảm hứng từ bản sắc địa phương, chẳng hạn như kiểu chữ mang phong cách biển cả của Sokcho hay kiểu chữ phản ánh cảnh quan vùng Andong. Các hoạt động bao gồm viết chữ tay, làm bưu thiếp và trải nghiệm xăm chữ Hàn.

Những hoạt động này phản ánh một xu hướng du lịch mới. Nếu trước đây du lịch thường tập trung vào các danh lam thắng cảnh và ẩm thực nổi tiếng, thì ngày nay, du khách, đặc biệt là giới trẻ, lại có xu hướng tìm kiếm những câu chuyện, giá trị và bầu không khí mang đậm dấu ấn địa phương.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng này cũng bắt nguồn từ sự mệt mỏi với thế giới số. Khi con người mệt mỏi với việc lướt màn hình không ngừng nghỉ, việc lật từng trang sách giấy và viết tay mang lại một nhịp sống chậm rãi hơn, giúp nâng cao khả năng tập trung và thư giãn.

Trước đây, sách thường được xem là thú vui để thưởng thức một mình trong sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, xu hướng text hip và sách đang gắn kết mọi người, tái định hình không gian đô thị và khơi nguồn cho những hành trình mới.