Con đường trở thành người khổng lồ của webtoon Hàn Quốc

Theo The Asia Business Daily, webtoon đã nhanh chóng chuyển mình từ “văn hóa mỳ ăn liền” thành một thế lực lớn trong nền công nghiệp xuất khẩu nội dung của Hàn Quốc.

Hình ảnh trong Itaewon Class.

Theo "Khảo sát ngành công nghiệp webtoon năm 2025" do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc KOCCA công bố ngày 31/12/2024, ngành webtoon nước này đã tạo ra doanh thu khoảng 2,2856 nghìn tỷ won (khoảng 1,578 nghìn tỷ USD ) vào năm 2024.

Con số này đánh dấu mức tăng 4,4% so với 2,1890 nghìn tỷ won ( 1,511 nghìn tỷ USD ) của năm trước đó. Cho tới nay, tốc độ tăng trưởng này phần nào đã chậm lại, nhưng thị trường webtoon vẫn ghi nhận mức doanh thu ổn định khoảng 2 nghìn tỷ won.

Jeon Jongseop, trưởng nhóm nghiên cứu chính sách dữ liệu tại KOCCA, phân tích: "Do suy thoái kinh tế chung, webtoon tập trung nhiều hơn vào việc củng cố nền tảng thay vì bùng nổ tăng trưởng ra bên ngoài".

Sự lột xác của webtoon

Gần đây, nhiều phim bom tấn trên các nền tảng trực tuyến và cả rạp chiếu phim toàn cầu đều được chuyển thể từ webtoon. Một lý do là nội dung những bộ truyện có nội dung đa dạng cùng lượng người hâm mộ đông đảo, những yếu tố giúp hạn chế rủi ro cho các dự án chuyển thể.

Vị thế của webtoon cũng được thể hiện rõ qua các con số. Trong số các sản phẩm phát triển dựa vào loại hình này, phim truyền hình chiếm thị phần lớn nhất với 38,3%, tiếp theo là bản quyền nhân vật và hàng hóa, chiếm 18,4% và phim hoạt hình với 10,7%. Các công ty webtoon cũng nhanh chóng khai thác xu hướng này. Loại hình kinh doanh mới phổ biến nhất là sản xuất các tác phẩm phái sinh, chiếm 24,3% hoạt động chung.

Tăng trưởng của ngành webtoon từ năm 2017-2024. Ảnh: The Asia Business Daily.

Ví dụ webtoon đình đám toàn cầu Solo Leveling đã được phát triển sang lĩnh vực hoạt hình và trò chơi để tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Hệ sinh thái như vậy đã trở thành chiến lược cốt lõi trong ngành webtoon

Lee Jaesik, CEO của công ty sản xuất và phát triển webtoon CNC Revolution, giải thích: "Trước đây, các công ty sản xuất phim chỉ mua đứt bản quyền webtoon để làm kịch bản. Nhưng hiện nay thị trường đã chuyển sang mô hình đồng sở hữu bản quyền. Lúc này, các tác giả và nền tảng được chia sẻ lợi nhuận ngay từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu".

"Itaewon Class là một bước ngoặt quan trọng cho thấy rằng sự thành công của một tác phẩm chuyển thể trên màn ảnh có thể giúp doanh số tác phẩm gốc tăng vọt. Đây là một vòng tuần hoàn thành công. Do vậy, các công ty webtoon hiện không chỉ bán bản quyền tác phẩm mà còn tham gia vào quá trình sản xuất và tiếp thị chung sản phẩm chuyển thể, từ đó củng cố mối quan hệ của họ với ngành công nghiệp truyền thông hình ảnh", ông nói thêm.

Từ đây, vị thế của các công ty webtoon ngày càng lớn mạnh. Năm 2024, Naver đã củng cố vị thế của mình bằng việc niêm yết trên NASDAQ, trong khi Kakao Entertainment cũng mở rộng sự hiện diện của mình tại Bắc Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Webtoon đương đầu nhiều thách thức

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành công nghiệp này đi kèm với những thách thức lớn. Vấn đề cấp bách nhất là phân phối nội dung trái phép. Trong một cuộc khảo sát, 35,7% các công ty webtoon cho rằng "các trang web sao chép bất hợp pháp" là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của họ.

Ước tính cho thấy họ đã thiệt hại khoảng 1 nghìn tỷ mỗi năm từ hành vi phân phối và đọc lậu. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp trấn áp, các nền tảng trái phép ngày càng tinh vi hơn khi đặt máy chủ ở nước ngoài hay hoạt động trong các vùng xám.

Vấn đề thứ hai là sự phát triển của AI. Trong khi việc áp dụng công nghệ AI được coi là động lực tăng trưởng trong tương lai, vẫn có nhiều lo ngại về vi phạm bản quyền và sụt giảm khả năng sáng tạo. Kết quả là, ngành công nghiệp webtoon vẫn đang trong giai đoạn "thăm dò" và do dự trong việc sử dụng AI.

Đối mặt với những thách thức này, ngành công nghiệp webtoon coi năm 2026 là thời điểm quan trọng để cải cách cấu trúc, đổi mới các mô hình doanh thu thay vì dựa chủ yếu vào số lượng phát hành như trước.

Các công ty đang hướng đến việc vừa phát triển nội dung vừa sản xuất phim, video, trò chơi và hàng hóa liên quan. Chiến lược của Naver trong việc khai thác các câu chuyện mang bản sắc địa phương ở Bắc Mỹ và việc Kakao tăng cường năng lực sản xuất video là một phần của chiến lược này.

Mô hình tương tự Marvel, mở rộng sang mọi loại hình sản phẩm từ một tác phẩm gốc đầu tiên, dự kiến trở thành tiêu chuẩn mới của ngành trong năm nay.

Nhà nghiên cứu Jeon Jongseop nhận định: "Ngành công nghiệp webtoon đang bước vào giai đoạn mới, hướng đến thống trị toàn bộ chuỗi giá trị sở hữu trí tuệ, thay vì chỉ mở rộng mạng lưới phân phối nội dung".