Người trẻ đang quay về sách tô màu: Câu hỏi về một thế hệ lo âu?

Những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành và có thể tô màu, đã trở thành một xu hướng trên BookTok, theo The Conversation.

Millie Marotta, một tác giả sách tô màu cho người lớn.

Hai trong số 10 cuốn sách ăn khách nhất tại Australia năm 2025 là sách tô màu dành cho người lớn Cozy Corner và Cozy Cuties. Cả hai tác phẩm này đều là của Coco Wyo, một nhóm tác giả quốc tế bao gồm nhà sáng tạo, họa sĩ, người tô màu, biên tập viên và nhà tiếp thị.

Cũng trong năm 2025, nghệ sĩ người Australia Cherry Lam đã bán được 50.000 bản sách màu Cosy Calm, một con số rất khả quan.

Trên BookTok, “cozy coloring book”, tạm dịch là những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành và có thể vẽ màu, đã trở thành một xu hướng. Đã có nhiều người dùng chia sẻ video quá trình tô màu cho nhiều trang sách, giới thiệu bộ sưu tập bút màu và tận hưởng khoảng thời gian chìm đắm với sở thích này vào cuối tuần.

Những cuốn sách nổi tiếng 10 năm trước đây có họa tiết rất phức tạp.

Có một điều có lẽ ít người chú ý là sách tô màu được ra đời cách đây hàng trăm năm và vốn dành cho người lớn. Do đó, sức hút của chúng với độc giả trẻ không có gì đáng ngạc nhiên.

Chúng chống đỡ tinh thần cho người đọc trong thời điểm bất ổn kéo dài, khi họ bị quá tải nhận thức hay mệt mỏi về cảm xúc.

Lần gần nhất sách màu dành cho người lớn trở nên thịnh hành là năm 2020, giữa thời kỳ đại dịch Covid-19. Trước đó, loại sách này cũng đã có một đợt bùng nổ vào năm 2015. Vào thời điểm đó, cuốn Secret Garden ước tính đã bán được 2,2 triệu bản trên toàn thế giới chỉ trong một năm.

Những tác phẩm hiện đại thường đơn giản và nổi bật.

Trong khi Secret Garden có họa tiết rất phức tạp, những cuốn sách tô màu ăn khách ngày nay lại đơn giản hơn nhiều, thậm chí mang phong cách trẻ con. Ngay cả những cuốn sách có nội dung u ám như Cutest Serial Killers cũng được mô tả là “dễ thương” với hình minh họa đơn giản.

Những cuốn sách này ưa chuộng thiết kế tự nhiên nhưng thu hút. Các đầu sách như Cozy Corner tập trung vào những cảnh sinh hoạt quen thuộc như góc đọc sách, nhà bếp, quán cà phê, trong khi Cozy Cuties lại hướng đến những con vật tinh nghịch, khu vườn và các họa tiết nhẹ nhàng, vui tươi.

Trong khi nhiều hình ảnh gợi nhớ đến sách màu dành cho trẻ em, những đầu sách này hướng đến độc giả trưởng thành, đặt mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn và nghỉ ngơi.

Lợi ích tâm lý của việc tô màu

Trong khi một số người e ngại rằng tô màu không còn phù hợp với người lớn, giảng viên Christine Lining Bulandus của Đại học Torrens Australia đã tặng loại sách này cho bố mẹ mình, những người đã ngoài 70 tuổi.

Bulandus đã bất ngờ khi thấy họ thư giãn, hài lòng khi hoàn thành từng trang một và chia sẻ niềm vui khi hoàn thành được một cuốn sách. Đôi khi, hạnh phúc được tìm thấy trong những hành động nhỏ.

Tô màu giúp cảm xúc trở nên tích cực hơn khi mang lại niềm vui nho nhỏ và nhẹ nhàng. Một nghiên cứu về điều hòa hệ thần kinh, được trình bày trong cuốn sách The Body Keeps the Score của Bessel van der Kolk, đã cho thấy các hoạt động có nhịp điệu, lặp đi lặp lại có thể làm giảm căng thẳng và hỗ trợ điều hòa cảm xúc.

Một nghiên cứu khác về tô màu cũng cho thấy hoạt động này hỗ trợ sự tập trung và giảm bớt gánh nặng nhận thức.

Chìm đắm trong thế giới màu sắc cũng là một hoạt động hỗ trợ giao tiếp xã hội khi mọi người có thể cùng làm với nhau, chia sẻ thời gian, không gian và không chịu sức ép phải cạnh tranh.

Ngoài ra, tô màu cũng mang lại cảm giác thành tựu. Mỗi khi một trang sách được hoàn thành, đó là một thành tích hữu hình, có thể nhìn thấy được. Đây là một "chiến thắng nhỏ" có ý nghĩa về mặt tâm lý, đặc biệt là vào thời điểm mà những mục tiêu lớn hơn có thể khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.

Tranh cãi về sở thích tô màu

Vào thế kỷ 17, việc tô màu bằng tay cho những hình minh họa đen trắng đi kèm với bài thơ 15.000 dòng Poly-Olbion của Michael Drayton đã là một sở thích “thời thượng”, theo nhà sử học nghệ thuật Anne Louise Avery.

Và vào thế kỷ 18, cuốn sách The Florist với 60 hình minh họa của Robert Sayer đã được xuất bản kèm với hướng dẫn tô màu cho giới quý tộc.

Vào năm 1879, cuốn sách màu đầu tiên dành cho trẻ em Little Folks Painting Book của Kate Greenaway đã được ra mắt.

Trong khi sách tô màu đã có lịch sử phát triển từ lâu, một số nhà phê bình, như Janet Albrechtsen đã bình luận trên tờ Australian rằng sự suy giảm khả năng đọc mới khiến người đọc quan tâm tới loại sách này.

Tuy nhiên, Bulandus cho rằng sự trở lại của sách tô màu không phải do độc giả không có khả năng đọc, mà do cách độc giả trưởng thành tìm cách giảm gánh nặng nhận thức. Tô màu giúp tâm trí được nghỉ ngơi và sau đó giúp người đọc tìm hiểu và chìm đắm vào ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn.

Theo nghĩa này, tô màu có thể sánh ngang với việc đọc sách trong việc duy trì sự tập trung và mang lại ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày.