Tiểu thuyết từ thế kỷ 17 dự đoán về công nghệ tên lửa vũ trụ

Cuốn "A Voyage to the Moon" của Cyrano de Bergerac năm 1657 viết về động cơ tên lửa đẩy đưa máy bay của nhân vật chính lên Mặt Trăng.

Tên lửa đã xuất hiện lâu hơn nhiều người nghĩ. Khái niệm này có từ thời Hy Lạp cổ đại, mặc dù những chiếc tên lửa thực sự đầu tiên có lẽ được chế tạo ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 11, theo BGR.

Sự ra đời của tên lửa

Định nghĩa cơ bản về thiết bị này là có hình dạng dài, sử dụng một loại nhiên liệu nào đó tự đẩy mình với tốc độ cao lên trời. Cơ chế này vẫn được sử dụng cho tên lửa ngày nay, không chỉ trong công nghiệp vũ khí, mà còn trong pháo hoa và tất nhiên là trong du hành vũ trụ.

Nhà khoa học người Nga Konstantin Tsiolkovsky thường được coi là cha đẻ của ngành du hành vũ trụ hiện đại vì đã phát triển lý thuyết về tên lửa và đề xuất sử dụng chúng cho du hành vũ trụ vào đầu thế kỷ 20.

Năm 1926, nhà khoa học người Mỹ Robert H. Goddard ghi dấu ấn trong lịch sử vì đã phóng thành công tên lửa đẩy bằng nhiên liệu lỏng đầu tiên, đưa công nghệ này từ lý thuyết thành thực tiễn. Không lâu sau đó, những bộ phim đầu tiên về du hành vũ trụ bắt đầu xuất hiện.

Nhưng trong khi công trình của Tsiolkovsky và Goddard đã giúp thiết lập nền tảng cho khoa học tên lửa hiện đại và du hành vũ trụ, thì ý tưởng này đã có từ một cuốn tiểu thuyết năm 1657.

Đó là tác phẩm ít người biết của Cyrano de Bergerac. Ông thường được nhớ tới với vai trò là nhà thơ kiêm nhà viết kịch, đặc biệt là một vở kịch kinh điển của Edmond Rostand đặt ông làm nhân vật chính.

Niềm tin vượt thời đại về tên lửa và vũ trụ

Trong cuốn tiểu thuyết được xuất bản sau khi ông mất năm 1657, Other World: Comical History of the States and Empire of the Moon, thường được rút gọn thành A Voyage to the Moon, nhân vật chính đã lên được Mặt Trăng sau khi những người lính gắn pháo hoa vào cỗ máy bay của ông ta.

Cyrano de Bergerac đã nghĩ tới công nghệ tên lửa từ thế kỷ 17. Ảnh: Amazon.

Theo nhà văn khoa học viễn tưởng Arthur C. Clarke, chi tiết này đã đưa de Bergerac trở thành người tiên phong trong ngành tên lửa không gian.

Trong cuốn sách The Exploration of Space năm 1952, chính tác giả Clarke đã thuyết phục Tổng thống John F. Kennedy rằng việc đặt chân lên Mặt Trăng là khả thi.

Ông cũng đã ghi nhận Cyrano là người đầu tiên nghĩ đến, hoặc ít nhất là viết về, động cơ đưa con người lên không gian và di chuyển trong không gian.

Trong tiểu thuyết của mình, Cyrano cũng dự đoán về động cơ phản lực ramjet, một loại động cơ sử dụng áp suất không khí cao, được tạo ra từ tốc độ bay nhanh, để nén khí vào buồng đốt. Công nghệ này vẫn được sử dụng ngày nay cho các thiết bị quân sự.

Tuy nhiên, Cyrano đã sai ở một điểm quan trọng. Do thiếu kiến thức chính xác về vật lý, một ngành khoa học mới nổi vào thời điểm đó, ông tin rằng động cơ sẽ nằm ở phía trên để cùng nâng đỡ tên lửa bay lên trời, thay vì nằm ở phần dưới để chứa nhiên liệu và tiếp xúc với áp suất nhằm tạo lực nén để di chuyển.

Sai sót này là có thể hiểu được khi vào thời điểm đó, người ta còn nghĩ việc đặt chân lên Mặt Trời là khả thi. Việc một người đã mất năm 1655 cố gắng kết hợp khoa học thực tế vào câu chuyện du hành vũ trụ đã là một bước đột phá so với các tác giả cùng thời.

Mặc dù hiện nay con người đã tiến xa trong việc khám phá vũ trụ và đạt được những điều mà Cyrano chỉ có thể mơ ước trong nhiều thế kỷ kể từ khi ông viết A Voyage to the Moon, niềm tin vượt thời đại của ông vào tương lai của vũ trụ vẫn đáng để suy ngẫm.

Đặc biệt là khi sứ mệnh Artemis II của NASA gần đây đã đặt một dấu mốc mới trong cuộc chinh phục Mặt Trăng. Đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người bay quanh Mặt Trăng và cũng là chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của hệ thống tên lửa đẩy SLS và tàu vũ trụ Orion.

Tác phẩm của Cyrano là một lời nhắc nhở đầy cảm hứng rằng điều gì đó có vẻ bất khả thi hiện nay, không có nghĩa là sẽ mãi mãi như vậy.