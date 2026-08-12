Cuốn sách "Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại" đã lý giải quá trình hình thành nhân cách, tư duy và bản lĩnh của Tổng tư lệnh Fidel Castro.

Sáng 12/8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm "Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026).

Dự Tọa đàm có ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; nhà báo Vương Xuân Nguyên - tác giả cuốn sách Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Ông Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ lòng biết ơn khi nhận được nhiều tình cảm của Việt Nam trong những ngày này. "Tôi thấy xúc động khi hình ảnh của ông Fidel Castro vẫn sống trong trái tim nhân dân Việt Nam, một nơi cách xa Cuba nửa vòng Trái đất", ông nói.

Ngài đại sứ nói, ngay từ nhỏ, Tổng tư lệnh Fidel Castro đã có tư tưởng nhân văn, và đây là kim chỉ nam của ông trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sau này. Sự khiêm tốn, tình yêu tri thức là những đức tính nổi bật của ông. Ông cũng là con người của hành động. Đây là những phẩm chất khiến tinh thần của Fidel Castro vẫn sống mãi trong dòng chảy của nhiều dân tộc trên thế giới.

Theo ngài đại sứ, ông Fidel Castro luôn ngưỡng mộ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh về giá trị của cuốn sách. Ông cho rằng từ câu chuyện về một con người, người đọc có thể nhìn rộng hơn về một thế hệ, một thời đại và một đất nước.

Qua cuốn sách, có thể thấy sự gắn bó mật thiết giữa hoàn cảnh lịch sử với sự trưởng thành của con người Fidel Castro; giữa lý tưởng với hành động; giữa bản lĩnh cá nhân với vận mệnh của dân tộc. Những vấn đề đó không chỉ thuộc về quá khứ, mà vẫn gợi mở nhiều suy ngẫm đối với hôm nay.

Ông Nguyễn Thái Bình khẳng định việc xuất bản và giới thiệu các công trình về Fidel Castro Ruz góp phần giúp các thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về một người bạn lớn của Việt Nam, về lịch sử Cách mạng Cuba và những giá trị của tình đoàn kết quốc tế.

Cuốn sách Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại.

Cuốn sách Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại nghiên cứu nhiều giai đoạn trưởng thành, học tập của Tổng tư lệnh Fidel Castro: Từ nghiên cứu xuất thân, những năm tháng tuổi thơ hình thành nhân cách Fidel Castro, quá trình hình thành tư duy và bản lĩnh của ông, tới sự hình thành tư tưởng và con đường dấn thân của Fidel Castro.

Theo đó, thời niên thiếu của Fidel Castro là một quá trình từng bước chuyển từ phản kháng cá nhân sang hình thành nhãn quan cách mạng.

Bản lĩnh của ông được tôi luyện trực tiếp qua phản kháng bất công. Từ thuở đi học, Fidel Castro đã có những phản ứng tự vệ chính nghĩa để bảo vệ nhân phẩm và quyền được đối xử công bằng.

Tên tuổi của ông trở thành biểu tượng của ý chí quật cường trước mọi áp lực cường quyền, của khát vọng giải phóng dân tộc, của tinh thần quốc tế trong sáng và niềm tin vào quyền được sống trong độc lập, tự do, công bằng của mọi dân tộc.

Khi ông khép lại hành trình gần một thế kỷ của mình, thế giới đã tiễn biệt một trong những biểu tượng lớn của phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX.