Ra mắt tuyển tập tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz

Bộ sách tuyển chọn các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của ông.

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, gồm 24 tập bằng tiếng Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026).

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Lễ giới thiệu sách.

Tham dự buổi Lễ có ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Rogelio Polanco Fuente bày tỏ: "Việc xuất bản ấn bản đầu tiên của bộ Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam là sự tri ân đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam anh hùng - đất nước mà Fidel luôn dành tình cảm ngưỡng mộ sâu sắc và tâm huyết ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội", ông Rogelio Polanco Fuente nói.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, với tổng dung lượng gần 15.000 trang, gồm 4 nội dung lớn, tương ứng với các chặng đường phát triển của Cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Để đưa công trình này đến với bạn đọc Cuba, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã rà soát, đối chiếu cẩn trọng nội dung nhằm bảo đảm tính chính xác của tư liệu, sự thống nhất trong cách thể hiện. Nhà xuất bản bảo đảm vừa tuân thủ quy định của Luật Xuất bản Việt Nam, vừa phù hợp với thông lệ và yêu cầu, quy định của Cuba về bộ sách của lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

Bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Fidel Castro Ruz triển khai biên tập, xuất bản các phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của bộ sách.