Nữ anh hùng Melba Hernández, biểu tượng tình đoàn kết Việt Nam-Cuba

Nữ anh hùng Melba Hernández từng nói "Có lẽ tôi là một người Việt Nam sinh ra trên đất Cuba". Câu nói ấy đã khái quát một cách sâu sắc tình cảm gắn bó giữa Melba và Việt Nam.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+

Nữ anh hùng cách mạng Cuba - Melba Hernandez Rodriguez del Rey là một người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Bà tham gia tích cực vào các hoạt động ủng hộ Việt Nam, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Mỹ gây ra ở Việt Nam, cũng như có các hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Cuba.

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh của bà (28/7/1921-28/7/2026), Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam giới thiệu ấn phẩm song ngữ Melba và Việt Nam, biểu tượng của tình đoàn kết để nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và tình cảm đặc biệt mà nữ anh hùng cách mạng Melba Hernández dành cho Việt Nam.

“Biểu tượng của tình đoàn kết” là một chương trích từ cuốn sách Melba, người phụ nữ của mọi thời đại của hai tác giả Margarita Ilisástigui Avilés và Gladys Rosa Álvarez Porro, do Nhà xuất bản Verde Olivo phát hành. Cuốn sách có lời tựa của Đại tướng Raúl Castro Ruz - lãnh tụ cách mạng Cuba.

Một số hình ảnh được trưng bày tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho hay sáng kiến xuất bản này nhằm tôn vinh một nhân vật tiêu biểu của lịch sử Cuba, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và luôn gắn bó với sự nghiệp của nhân dân Việt Nam.

Ấn bản song ngữ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt là một nhịp cầu văn hóa quý báu, giúp bạn đọc cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị và đoàn kết mà Melba Hernández luôn dành cho nhân dân Việt Nam.

Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+

Theo Đại sứ Cuba, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng không biết mệt mỏi của mình. Bà là người được chính Lãnh tụ Fidel Castro giao giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Đoàn kết với Miền Nam Việt Nam (1963), tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay.

Bà Melba Hernández từng giữ cương vị Đại sứ Cuba tại Việt Nam từ năm 1977 đến năm 1980.

“Bà Melba Hernández từng nói ‘Có lẽ tôi là một người Việt Nam sinh ra trên đất Cuba.’ Câu nói ấy đã khái quát một cách sâu sắc tình cảm gắn bó giữa Melba và Việt Nam – một tình cảm đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý để trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai dân tộc luôn kề vai sát cánh trong đấu tranh và cùng chia sẻ những khát vọng cao đẹp”, Đại sứ chia sẻ.