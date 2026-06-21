Tượng Messi lập kỷ lục thế giới

Bức tượng cao 26 m của Lionel Messi vừa được khánh thành tại Neuquen, Argentina, trở thành công trình cao nhất thế giới dành cho nhà vô địch World Cup 2022.

Bức tượng cao 26 m khắc họa Messi nâng cúp World Cup 2022 tại Neuquén, Argentina.

Lionel Messi có thêm một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp, lần này không đến từ sân cỏ. Tại Neuquen, Argentina, một bức tượng cao 26 m dành cho đội trưởng tuyển Argentina vừa được khánh thành, vượt qua công trình cao 21 m ở Ấn Độ để trở thành bức tượng Messi cao nhất thế giới, theo AS.

Tác phẩm được thực hiện dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ địa phương Aldo Beroisa. Công trình đặt bên Quốc lộ 22 và đường Manuel Savio, tại km 1.332, một trong những tuyến đường chính dẫn vào khu vực Neuquen. Vị trí này giúp bức tượng trở thành điểm nhấn dễ nhận diện với người dân địa phương cũng như du khách khi đến tỉnh này.

Bức tượng khắc họa Messi trong màu áo tuyển Argentina, giơ cao chiếc cúp World Cup mà anh cùng các đồng đội giành được tại Qatar năm 2022. Hình ảnh ấy mang tính biểu tượng rõ ràng: Messi không chỉ là cầu thủ vĩ đại của bóng đá Argentina, mà còn là nhân vật gắn với khoảnh khắc lịch sử lớn nhất của đội tuyển trong nhiều thập kỷ.

Về kết cấu, công trình có phần nền bằng thép và lớp bao ngoài bằng bê tông. Tổng trọng lượng bức tượng lên tới 70 tấn. Với chiều cao 26 m, đây là hình ảnh lớn nhất từng được tạo ra để tôn vinh Messi.

Việc khánh thành bức tượng không chỉ mang ý nghĩa tri ân một biểu tượng bóng đá. Chính quyền và đơn vị thực hiện dự án còn kỳ vọng công trình sẽ góp phần thúc đẩy du lịch tại Neuquén, thu hút người hâm mộ Messi đến thăm khu vực này.

Trong một sự nghiệp đã đầy danh hiệu và kỷ lục, Messi giờ có thêm một biểu tượng khác đứng ngoài sân cỏ. Đó là một công trình lớn về kích thước, nhưng cũng phản ánh tầm vóc mà anh để lại trong lòng người Argentina sau chức vô địch World Cup 2022.