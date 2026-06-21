Messi sẽ phá 3 kỷ lục World Cup chỉ trong trận tiếp theo?

Siêu sao Lionel Messi chỉ còn cách ba cột mốc lịch sử đúng một trận đấu khi Argentina chuẩn bị chạm trán Áo ở lượt hai vòng bảng World Cup 2026.

Messi đang chuẩn bị xô đổ hàng loạt kỷ lục tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Cú hat-trick trong chiến thắng Algeria 3-0 không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi mà còn đưa đội trưởng "Albiceleste" đến rất gần những kỷ lục tưởng như bất khả xâm phạm của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thành tích đáng chú ý nhất nằm ở cuộc đua ghi bàn. Ba pha lập công trong trận ra quân giúp Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 16, ngang bằng kỷ lục mà Miroslav Klose đang giữ. Chỉ cần thêm một lần xé lưới tuyển Áo, ngôi sao sinh năm 1987 sẽ trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 17 bàn.

Không dừng lại ở đó, Messi còn đứng trước cơ hội vượt qua chính Klose ở một thống kê khác. Chiến thắng trước Algeria là trận thắng thứ 16 của anh tại các kỳ World Cup. Con số này cũng giúp anh san bằng thành tích của cựu tiền đạo người Đức. Nếu Argentina đánh bại Áo, Messi sẽ độc chiếm vị trí cầu thủ có nhiều trận thắng nhất lịch sử giải đấu.

Kỷ lục thứ ba mang đậm dấu ấn cá nhân hơn. Bàn mở tỷ số vào lưới Algeria được Messi thực hiện bằng một cú sút xa sở trường. Đó là pha lập công thứ năm từ ngoài vòng cấm của anh ở World Cup, cân bằng thành tích mà huyền thoại Brazil Rivelino thiết lập từ thập niên 1970.

Trong sự nghiệp World Cup, Messi từng ghi những bàn thắng từ ngoài vùng cấm vào lưới Bosnia, Iran và Nigeria tại World Cup 2014, tiếp tục làm điều tương tự trước Mexico và Australia ở World Cup 2022.

Nay, Algeria trở thành nạn nhân mới nhất. Chỉ cần thêm một siêu phẩm nữa trước tuyển Áo, số 10 Argentina sẽ trở thành cầu thủ duy nhất sở hữu nhiều bàn thắng sút xa nhất lịch sử World Cup.

Ở tuổi 39 và đang dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, Messi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trận đấu với Áo có thể trở thành đêm lịch sử giúp thủ quân Albiceleste viết thêm một chương huy hoàng trong di sản vốn đã quá đồ sộ của mình.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.