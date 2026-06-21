Áo đấu 'dát vàng' của Messi tại World Cup 2026

Áo đấu của siêu sao Lionel Messi tại World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bởi hàng loạt chi tiết mạ vàng mang ý nghĩa đặc biệt.

Áo đấu của Messi phủ đầy những huy hiệu vàng. Ảnh: 433

Không chỉ đơn thuần là một bộ trang phục thi đấu, chiếc áo số 10 của Messi tại giải đấu năm nay được xem như bản tóm lược cho hành trình vĩ đại của siêu sao 38 tuổi và vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới.

Nổi bật nhất trên ngực áo là huy hiệu vô địch World Cup được đặt ở vị trí trung tâm. Đây là biểu tượng tôn vinh chức vô địch mà Argentina giành được tại World Cup 2022 ở Qatar, danh hiệu giúp Messi hoàn tất bộ sưu tập vinh quang trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, phần tay áo phải xuất hiện logo giải đấu màu vàng, thể hiện tư cách của Argentina với tư cách nhà vô địch thế giới bước vào kỳ World Cup tiếp theo.

Một chi tiết đáng chú ý khác là huy hiệu “Legacy Patch”, được dành cho những cầu thủ từng góp mặt ở ít nhất 5 kỳ World Cup. Năm nay là lần thứ 6 mà M10 xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Trong suốt hai thập kỷ, từ World Cup 2006 đến nay, thủ quân Argentina vẫn duy trì đẳng cấp cao và là đầu tàu của ĐTQG.

Ngoài ra, trên tay áo trái của Messi còn có tấm huy hiệu nhỏ màu vàng, nhằm tôn vinh danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2022, phần thưởng dành cho cầu thủ hay nhất giải đấu tại Qatar.

Với hàng loạt biểu tượng danh giá được đính trên áo đấu, trang phục của Messi tại World Cup 2026 mang dấu ấn lịch sử to lớn. Nhiều CĐV còn đùa vui rằng chiếc áo của M10 như được “dát vàng” giữa hàng loạt mẫu áo phổ thông khác tại giải đấu.

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