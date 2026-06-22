Messi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup

Với pha lập công vào lưới Áo khuya 22/6, Lionel Messi chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup.

Với bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu giữa Argentina và Áo, ngôi sao mang áo số 10 nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 17, chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn thắng của tiền đạo huyền thoại Miroslav Klose.

Trận đấu tại bảng J diễn ra với kịch bản đầy kịch tính ngay từ những phút đầu. Argentina sớm được hưởng một quả phạt đền, tuy nhiên Messi không thể chiến thắng được thủ môn Alexander Schlager trên chấm 11 m khi anh dứt điểm ra ngoài.

Dẫu vậy, sai lầm sớm không làm giảm đi tinh thần thi đấu của đội trưởng Argentina. Anh tiếp tục là linh hồn trong các đợt lên bóng, gây áp lực thường trực lên hàng phòng ngự tuyển Áo.

Thế bế tắc được khai thông ở phút thứ 38 sau một tình huống phối hợp bài bản. Từ hành lang trái, bóng được Facundo Medina căng ngang chuẩn xác vào vòng cấm địa đại diện châu Âu.

Messi chọn vị trí thông minh, thực hiện cú dứt điểm chìm hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào lưới. Pha lập công mang đậm dấu ấn cá nhân này giúp nhà đương kim vô địch tạm thời dẫn trước đối thủ 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Việc vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại World Cup với 17 bàn thắng là minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp của ngôi sao mang áo số 10. Anh hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục trong thời gian tới.

Sau Messi, đây là cầu thủ thứ 2 lập hat trick tại World Cup 2026 Jonathan David hoàn tất hat-trick giúp Canada dẫn 6-0 trước Qatar sáng 19/6 trong lượt đấu thứ 2 bảng B World Cup 2026.