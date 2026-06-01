Cú sốc ở tuyển Argentina

Trung vệ Cristian Romero tái phát chấn thương và có nguy cơ nghỉ thi đấu sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.

Vẻ thất vọng của Romero khi bị thay ra.

Sự cố xảy ra ở đầu hiệp hai trên sân Dallas (Mỹ). Sau pha va chạm mạnh với Marcel Sabitzer, Romero tỏ ra đau đớn và lập tức ôm vùng đầu gối phải, đúng vị trí từng khiến anh gặp nhiều rắc rối trước thềm World Cup 2026. Ngay lập tức, HLV Lionel Scaloni yêu cầu Nicolas Otamendi khởi động để chuẩn bị vào sân thay người.

Theo TyC Sports, dù Romero ra dấu với ban huấn luyện rằng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu, HLV Scaloni lại không muốn mạo hiểm. Nhà cầm quân Argentina quyết định rút trung vệ của Tottenham ra nghỉ, tránh nguy cơ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Trên băng ghế dự bị, Romero được chườm đá ở đầu gối phải và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

Romero bị thay ra trong hiệp hai. Ảnh: Reuters.

Vùng đầu gối phải từng khiến Romero phải nghỉ nhiều trận trong màu áo Tottenham. Trước World Cup 2026, tuyển thủ Argentina dính chấn thương dây chằng bên ở đầu gối sau pha va chạm với chính thủ môn Antonin Kinsky trong một trận đấu tại Premier League. Khi đó, anh rời sân trong nước mắt và làm dấy lên nỗi lo lớn cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Mùa giải 2025/26 cũng là thời gian sóng gió với Romero khi anh vật lộn với các vấn đề ở cơ đùi, mắt cá chân, bàn chân, háng và cả vùng đầu. Tổng cộng, trung vệ này bỏ lỡ 10 trận vì chấn thương và thêm 6 trận do án treo giò. Vì thế, bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào của Romero lúc này cũng khiến ban huấn luyện Argentina lo lắng.

Tại World Cup 2026, HLV Scaloni ưu tiên sử dụng cặp trung vệ Romero và Lisandro Martinez. Nếu Romero vắng mặt, khả năng cao Otamendi sẽ được trao suất đá chính ở những trận tiếp theo.

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