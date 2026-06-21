Cựu thị trưởng Mexico mặc táo bạo ở World Cup

Cựu thị trưởng Sandra Cuevas trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup 2026 sau khi xuất hiện trong trang phục gợi cảm giữa bầu không khí cuồng nhiệt.

Hình ảnh gây chú ý của Cuevas.

Trên sân nhà, Mexico gây ấn tượng mạnh khi lần lượt đánh bại Nam Phi và Hàn Quốc mà không để thủng lưới bàn nào ở bảng A, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, thay vì chỉ bàn về thành tích của "El Tri", mạng xã hội lại dậy sóng bởi những hình ảnh của Cuevas trong bộ trang phục táo bạo. Vẻ ngoài nổi bật của nữ chính trị gia nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận, giúp tên tuổi cô phủ sóng trên các nền tảng trực tuyến.

Không ít người ví Cuevas với Mar Castro, người mẫu từng nổi tiếng khắp thế giới với biệt danh "Chiquitibum" tại World Cup 1986 trên đất Mexico. Sự so sánh này lan truyền mạnh đến mức cựu thị trưởng Mexico City buộc phải lên tiếng.

Thay vì phản ứng gay gắt, Cuevas chọn cách đón nhận mọi chuyện bằng sự hài hước. Cô đùa rằng: "Mọi người gọi tôi là Chiquitibum à? Tôi cũng chẳng thể làm khác được".

Nữ chính trị gia cũng cho biết biệt danh này khiến cô cảm thấy thú vị hơn là khó chịu. Theo Cuevas, một số người có thể xem đó là lời châm chọc, nhưng bản thân cô không coi đó là sự xúc phạm.

Cuevas từng là Thị trưởng quận Cuauhtemoc, khu vực trung tâm và sầm uất bậc nhất Mexico City từ năm 2021 đến 2024. Hiện Cuevas hoạt động với vai trò điều phối viên của Mexico Nuevo. Tổ chức này đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục để được công nhận là một chính đảng tại Mexico.