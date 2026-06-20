FIFA không công nhận kỷ lục của Ochoa

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Ochoa không được FIFA công nhận kỷ lục. Ảnh: Reuters.
Với việc góp mặt tại World Cup 2026, Ochoa đã có 6 lần được triệu tập tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong màu áo tuyển Mexico. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), chỉ những giải đấu mà cầu thủ thực sự ra sân thi đấu mới được tính là một lần tham dự chính thức.
Trong trường hợp của Ochoa, anh không thi đấu phút nào tại World Cup 2006 và 2010. Vì vậy, FIFA chỉ công nhận thủ thành sinh năm 1985 đã tham dự ba kỳ World Cup với tư cách cầu thủ thi đấu trên sân, gồm các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022. Tại World Cup 2026, anh vẫn chưa ra sân phút nào sau hai trận.
Điều này khiến Ochoa không đủ điều kiện nhận huy hiệu “Legacy”, phần thưởng dành cho những cầu thủ có từ 5 đến 6 lần tham dự World Cup theo tiêu chí của FIFA.
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Ochoa chưa ra sân tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
Quyết định trên đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Mexico. Nhiều người hâm mộ cho rằng Ochoa xứng đáng được ghi nhận vì đã có mặt trong đội tuyển quốc gia ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, một thành tích hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới.
Trong khi đó, FIFA vẫn giữ nguyên quan điểm rằng việc được triệu tập và việc chính thức thi đấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo quy định này, Ochoa không thể được xếp chung nhóm với những huyền thoại như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, những người đã trực tiếp ra sân ở nhiều kỳ World Cup trong suốt 20 năm qua.
Nếu Ochoa được thi đấu tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Mexico được cho sẽ tiếp tục vận động FIFA xem xét lại trường hợp đặc biệt của thủ môn 40 tuổi này.
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