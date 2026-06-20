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Thể thao World Cup 2026

FIFA không công nhận kỷ lục của Ochoa

  • Thứ bảy, 20/6/2026 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

FIFA từ chối trao huy hiệu “Legacy” cho thủ thành Guillermo Ochoa, gây tranh cãi lớn tại Mexico.

Ochoa không được FIFA công nhận kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Với việc góp mặt tại World Cup 2026, Ochoa đã có 6 lần được triệu tập tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong màu áo tuyển Mexico. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), chỉ những giải đấu mà cầu thủ thực sự ra sân thi đấu mới được tính là một lần tham dự chính thức.

Trong trường hợp của Ochoa, anh không thi đấu phút nào tại World Cup 2006 và 2010. Vì vậy, FIFA chỉ công nhận thủ thành sinh năm 1985 đã tham dự ba kỳ World Cup với tư cách cầu thủ thi đấu trên sân, gồm các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022. Tại World Cup 2026, anh vẫn chưa ra sân phút nào sau hai trận.

Điều này khiến Ochoa không đủ điều kiện nhận huy hiệu “Legacy”, phần thưởng dành cho những cầu thủ có từ 5 đến 6 lần tham dự World Cup theo tiêu chí của FIFA.

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Ochoa chưa ra sân tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Quyết định trên đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Mexico. Nhiều người hâm mộ cho rằng Ochoa xứng đáng được ghi nhận vì đã có mặt trong đội tuyển quốc gia ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, một thành tích hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới.

Trong khi đó, FIFA vẫn giữ nguyên quan điểm rằng việc được triệu tập và việc chính thức thi đấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo quy định này, Ochoa không thể được xếp chung nhóm với những huyền thoại như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, những người đã trực tiếp ra sân ở nhiều kỳ World Cup trong suốt 20 năm qua.

Nếu Ochoa được thi đấu tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Mexico được cho sẽ tiếp tục vận động FIFA xem xét lại trường hợp đặc biệt của thủ môn 40 tuổi này.

Highlights Mexico 1-0 Hàn Quốc Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.

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Duy Luân

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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