Tình huống lần đầu xuất hiện ở World Cup 2026

Trọng tài Felix Zwayer rơi vào tình huống thú vị tại World Cup 2026 khi phải tạm dừng trận đấu giữa Mỹ và Australia để bản thân ông nhận chăm sóc y tế vì chuột rút.

Trọng tài Felix Zwayer phải nhờ đến sự giúp đỡ của cầu thủ hai đội và đồng nghiệp để có thể hoàn thành nốt trận đấu. Ảnh: Reuters.

Một trong những khoảnh khắc lạ nhất từ đầu World Cup 2026 xuất hiện ở trận Mỹ thắng Australia 2-0 tại bảng D rạng sáng 20/6, nhưng nhân vật chính không phải cầu thủ trên sân mà lại là trọng tài Felix Zwayer.

Tình huống xảy ra trong những phút bù giờ hiệp hai trên sân Seattle. Khi Australia đang nỗ lực tìm bàn gỡ danh dự và Mỹ tập trung bảo toàn tỷ số, trọng tài người Đức bất ngờ có dấu hiệu bị chuột rút.

Felix Zwayer phải tạm dừng trận đấu để nhận sự hỗ trợ từ các trợ lý và cả cầu thủ hai đội. Hình ảnh vị vua áo đen ôm chân đau đớn giữa sân nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên khán đài cũng như người xem truyền hình. May mắn cho Zwayer, sự cố không quá nghiêm trọng. Sau ít phút được chăm sóc, ông có thể tiếp tục điều khiển trận đấu đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Bên cạnh khoảnh khắc hy hữu của trọng tài, tuyển Mỹ cũng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng khi giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại World Cup 2026. Đội chủ nhà áp đảo ngay từ đầu trận. Phút 11, Folarin Balogun thực hiện pha căng ngang khiến Cameron Burgess lúng túng phản lưới nhà, mở tỷ số cho Mỹ.

Cuối hiệp một, Freeman tận dụng tình huống bóng bật ra trong vùng cấm để đánh đầu ghi bàn. Trọng tài ban đầu xác định việt vị, nhưng VAR sau đó can thiệp và công nhận bàn thắng. Dẫn trước hai bàn, Mỹ chủ động giảm nhịp độ trong hiệp hai. Australia nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không tạo đủ sức ép để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Mỹ chạm tới tấm vé vào vòng knock-out. Sau khi đánh bại Paraguay 4-1 ở trận ra quân và giờ là chiến thắng trước Australia, đội chủ nhà đang cho thấy họ là một trong những đại diện gây ấn tượng mạnh nhất sau hai lượt đấu đầu tiên.

Video chủ nhà Mỹ mở tỷ số 1-0 trước Australia Folarin Balogun có pha đột phá và căng ngang khó chịu khiến Cameron Burgess đốt lưới nhà mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Mỹ trước Australia ở bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.