Tuyển Mỹ vào vòng knock-out của World Cup 2026

Tuyển Mỹ sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Australia dù thiếu vắng Christian Pulisic.

Chiến thắng trước Australia giúp tuyển Mỹ giành vé đi tiếp tại World Cup 2026 ngay từ lượt trận thứ hai.

Tuyển Mỹ tiếp tục cho thấy sức mạnh của một chủ nhà đầy tham vọng khi đánh bại Australia 2-0 trên sân Lumen Field (Seattle) sáng 20/6. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino sớm đoạt vé vào vòng knock-out trước một lượt trận.

Không có Christian Pulisic vì chấn thương bắp chân, Mỹ vẫn duy trì phong độ ấn tượng từng thể hiện trong trận thắng Paraguay 4-1 ở ngày ra quân. Trước bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 60.000 khán giả tại Seattle, đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và nhanh chóng tạo lợi thế.

Phút 11, Folarin Balogun thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang khó chịu vào trong. Trong nỗ lực ngăn cản Ricardo Pepi, hậu vệ Cameron Burgess lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp Mỹ mở tỷ số.

Video chủ nhà Mỹ mở tỷ số 1-0 trước Australia Folarin Balogun có pha đột phá và căng ngang khó chịu khiến Cameron Burgess đốt lưới nhà mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Mỹ trước Australia ở bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.

Australia gây bất ngờ khi không sử dụng từ đầu hai cầu thủ ghi bàn ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện châu Á tỏ ra thiếu sắc bén trong phần lớn thời gian thi đấu và gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Mỹ kiểm soát tốt thế trận nhờ sự cơ động của Weston McKennie và Sergino Dest. Trước khi hiệp một khép lại, đội bóng của Pochettino có bàn nhân đôi cách biệt. Từ tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, cú sút của Dest đưa bóng bật lên và Alex Freeman băng vào đánh đầu tung lưới Australia. VAR sau đó xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Không có Pulisic, tuyển Mỹ vẫn cho thấy sức mạnh của một ứng viên đáng gờm trên sân nhà.

Bị dẫn hai bàn, Australia vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai khi Connor Metcalfe và Nestory Irankunda được tung vào sân. Đội bóng áo vàng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó Cristian Volpato bỏ lỡ tình huống ngon ăn nhất ở phút 62.

Những phút cuối chứng kiến sức ép đáng kể từ Australia, nhưng hàng thủ Mỹ vẫn đứng vững. Đội chủ nhà bảo toàn chiến thắng 2-0 để chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out.

Sau Mexico, Mỹ là đồng chủ nhà thứ hai sớm vượt qua vòng bảng. Với lợi thế sân nhà và màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải, thầy trò Pochettino đang mang đến nhiều kỳ vọng về một chiến dịch World Cup thành công nhất kể từ năm 2002.