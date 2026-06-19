Tuyển Iran bất mãn

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIR) khiếu nại FIFA, cho rằng các quy định di chuyển khắt khe tại World Cup 2026 tạo ra sự bất bình đẳng và ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển.

Iran gặp quá nhiều khó khăn ở World Cup 2026.

Theo quy định, Iran chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ một ngày trước trận đấu và buộc phải rời khỏi quốc gia này ngay trong ngày sau khi kết thúc trận đấu. Điều đó đồng nghĩa toàn bộ quá trình chuẩn bị, hồi phục và di chuyển đều bị rút ngắn đáng kể.

Sau trận hòa 2-2 trước New Zealand tại Los Angeles hôm 16/6, HLV trưởng Amir Ghalenoei gọi Iran là đội tuyển "bị đối xử thiệt thòi nhất" tại giải đấu, phản ánh sự không hài lòng ngày càng gia tăng trong nội bộ đội bóng.

Trong văn bản gửi FIFA, FFIRI cho rằng các hạn chế này đi ngược lại nguyên tắc đảm bảo điều kiện thi đấu công bằng giữa các đội tuyển dự World Cup. Liên đoàn nhấn mạnh việc không được ở lại đủ thời gian tại địa điểm thi đấu ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng và khâu chuẩn bị chiến thuật.

FFIRI cũng khẳng định từng hai lần đề nghị được nhập cảnh sớm hơn 48 giờ trước trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu với Bỉ tại Los Angeles, nhưng đều bị từ chối. Đội bóng hiện phải đóng quân tại Tijuana (Mexico) thay vì lưu trú dài ngày tại Mỹ như mong muốn ban đầu.

Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định các điều kiện này được thống nhất từ trước. Đại diện Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Iran đã chấp thuận quy định "đến trước trận một ngày và rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc".

FIFA hiện ghi nhận vấn đề nhưng chưa có giải pháp cụ thể. Iran còn 2 trận vòng bảng quan trọng gặp Bỉ tại Los Angeles và Ai Cập tại Seattle ở bảng G World Cup 2026.