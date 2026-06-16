'Hiện tượng mạng' World Cup 2026 gây thất vọng

Hậu vệ Tim Payne có trận ra mắt chưa thực sự ấn tượng tại World Cup 2026 khi cùng New Zealand hòa Iran 2-2 ở lượt trận mở màn bảng G sáng 16/6.

'Hiện tượng mạng' World Cup 2026, Tim Payne, gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Payne bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Từ một cầu thủ không quá nổi tiếng đang thi đấu tại A-League, anh thu hút hơn 5,8 triệu người theo dõi trên Instagram, thậm chí vượt xa dân số cả nước New Zealand (khoảng 5,36 triệu người). Tuy nhiên, sự chú ý lần này hướng nhiều hơn đến màn trình diễn của anh trên sân cỏ.

Được HLV Darren Bazeley bố trí đá chính ở vị trí hậu vệ phải, Payne thi đấu 77 phút trước khi rời sân. Theo Fotmob, anh thực hiện một pha tắc bóng thành công, một lần đánh chặn, thắng 3/6 tình huống tranh chấp tay đôi và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81%.

Dù thi đấu đầy nỗ lực, Payne không để lại quá nhiều dấu ấn trước Iran. Hai nhân tố nổi bật nhất bên phía New Zealand ở trận đấu này là tiền đạo Chris Wood và tiền vệ trái Elijah Just. Chính Wood là người thực hiện cả hai đường kiến tạo để Just lập cú đúp vào lưới Iran.

Rõ ràng, sức hút lớn cũng phần nào tạo áp lực cho Payne trong trận ra mắt World Cup 2026. Mọi pha xử lý của hậu vệ 32 tuổi đều được người hâm mộ và truyền thông theo dõi sát sao, khiến anh khó tránh khỏi những đánh giá khắt khe sau trận đấu.

Với kết quả hòa 2-2, Payne cùng các đồng đội vẫn giành được điểm số đầu tiên tại World Cup 2026, qua đó duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng G.

Cú đúp của Elijah Just giúp New Zealand lần nữa vươn lên dẫn trước Tình huống bức tốc dứt điểm nhạy bén giúp đại diện Châu Đại Dương tạo lợi thế lớn trước Iran tại trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.