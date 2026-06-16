Brazil không thiếu ngôi sao, chỉ thiếu biểu tượng

Cuộc tranh luận xung quanh Endrick những ngày qua vô tình phơi bày một "căn bệnh" cố hữu trong tâm trí người hâm mộ bóng đá Brazil.

Ở tuổi 19, Endrick trở thành niềm hy vọng lớn nhất của nhiều CĐV Brazil.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco hôm 14/6, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại không phải Vinicius Junior hay Raphinha. Người khiến mạng xã hội Brazil dậy sóng là Endrick, tiền đạo 19 tuổi ngồi trên ghế dự bị suốt 90 phút.

Làn sóng tranh luận xuất hiện gần như ngay lập tức. Nhiều CĐV đặt câu hỏi vì sao Carlo Ancelotti không trao cơ hội cho cầu thủ trẻ đang sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng mỗi khi khoác áo tuyển quốc gia.

Đó là một cuộc tranh luận hoàn toàn hợp lý. Nhưng phía sau những lời kêu gọi ấy còn tồn tại một câu chuyện lớn hơn về tâm lý của người hâm mộ "Selecao".

Brazil vẫn đi tìm người kế vị

Trong hơn một thập kỷ qua, Neymar luôn là gương mặt đại diện cho bóng đá Brazil. Ngay cả khi Vinicius vươn lên trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giành Champions League và liên tục cạnh tranh các danh hiệu cá nhân lớn, anh vẫn chưa thực sự chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ quê nhà.

Đó là nghịch lý của bóng đá Brazil hiện đại.

Vinicius trưởng thành quá nhanh ở châu Âu. Raphinha hay Matheus Cunha cũng vậy. Họ trở thành những ngôi sao quốc tế trước khi xây dựng được một câu chuyện đủ sâu với khán giả trong nước.

Endrick lại mang đến cảm giác khác biệt. Anh là thần đồng bước ra từ Palmeiras, từng đóng vai chính trong cuộc lội ngược dòng giúp đội bóng giành chức vô địch Brazil năm 2023. Từ khi mới 16-17 tuổi, Endrick đã trở thành cái tên được cả đất nước dõi theo.

Bởi vậy, tiền đạo sinh năm 2006 mang theo hình ảnh quen thuộc của những thần tượng Brazil trong quá khứ. Một tài năng lớn lên trên chính quê hương mình trước khi bước ra sân khấu bóng đá thế giới.

Endrick không đá phút nào, nhưng lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận hòa Morocco.

Không phải ngẫu nhiên những tấm biển mang dòng chữ "Endrick là Pele mới" xuất hiện trên khán đài World Cup 2026. Đó không chỉ là sự kỳ vọng dành cho một cầu thủ trẻ, mà còn phản ánh nỗi nhớ về một biểu tượng mà Brazil vẫn chưa tìm thấy kể từ thời Neymar.

World Cup luôn là nơi những câu chuyện như vậy được khuếch đại mạnh mẽ nhất. Từ các khán đài tại Mỹ, Canada và Mexico cho đến hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình, những cảm xúc dành cho các ngôi sao trẻ đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Những con số khiến Ancelotti khó phớt lờ

Nếu chỉ dựa vào cảm xúc, cuộc tranh luận về Endrick sẽ không kéo dài lâu tới vậy. Vấn đề nằm ở chỗ tiền đạo 19 tuổi sở hữu những thống kê đủ sức thuyết phục.

Endrick ghi 4 bàn chỉ sau 489 phút khoác áo tuyển Brazil, tương đương trung bình 122 phút cho mỗi pha lập công. Hiệu suất này vượt trội so với nhiều đồng đội cạnh tranh trực tiếp trên hàng công.

Quan trọng hơn, Endrick thường xuất hiện đúng thời điểm Brazil cần nhất.

Bàn thắng vào lưới tuyển Anh tại Wembley hồi tháng 3/2024 mang về chiến thắng tối thiểu cho "Selecao". Chỉ vài ngày sau, anh tiếp tục ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha. Trong trận giao hữu với Mexico, Endrick lập công ở phút 90+8 để giúp Brazil thắng 3-2.

Đầu tháng 4 năm nay trước Croatia, anh vào sân từ ghế dự bị, kiếm về một quả phạt đền và đóng góp một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1. Trước thềm World Cup, Endrick tiếp tục ghi bàn quyết định vào lưới Ai Cập sau khi được tung vào sân trong hiệp hai.

Người hâm mộ Brazil đang chờ Ancelotti trao cơ hội cho Endrick tại World Cup 2026.

Điều đáng chú ý là Endrick không cần nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt. Trước Ai Cập, anh chỉ chạm bóng 17 lần nhưng vẫn ghi bàn. Trong khi đó, Igor Thiago bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn dù được trao nhiều thời gian hơn trên sân.

Bởi vậy, việc người hâm mộ đặt câu hỏi cho Ancelotti không phải sự sốt ruột vô lý. Đó là phản ứng xuất phát từ những gì Endrick đã thể hiện mỗi khi được trao cơ hội.

Nhà cầm quân người Italy có thể muốn bảo vệ một cầu thủ mới 19 tuổi khỏi áp lực khổng lồ của World Cup. Trước đây, Dorival Junior cũng từng lựa chọn cách tiếp cận tương tự. Nhưng Endrick đang cho thấy mình không còn là một tài năng trẻ cần được che chở quá nhiều.

Brazil có thể vẫn chưa chắc chắn liệu Endrick đã sẵn sàng trở thành ngôi sao số một hay chưa. Tuy nhiên, sau trận hòa Morocco, một điều đã trở nên rõ ràng: cậu là cầu thủ duy nhất khiến cả đất nước tin rằng mình có thể thay đổi cục diện chỉ bằng vài phút xuất hiện trên sân.

Và ở một nền bóng đá luôn sống cùng những người hùng, đó là thứ sức mạnh mà không thống kê nào có thể đo đếm hết.