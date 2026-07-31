Nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu trước màn thay người chậm trễ của HLV Kim Sang-sik trong trận hòa 0-0 của tuyển Việt Nam trước Singapore tại bảng A, ASEAN Cup 2026 tối 31/7.

Màn thay người gây tranh cãi của HLV Kim Sang-sik.

Phút 90+2 trên sân Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik quyết định tung Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường vào thay Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, trọng tài chính Hiroki Kasahara thổi còi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

Chính quyết định thay người này của HLV Kim khiến nhiều CĐV cảm thấy khó hiểu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự tranh cãi và không đồng tình với quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc.

"Tại sao đến tận phút 90+2 mới thay người?", một CĐV bình luận. Một tài khoản khác viết: "Việt Nam đang cần chắt chiu từng phút nhưng lại thay người như thể chúng ta đang dẫn trước đối thủ?". Một CĐV khác nhận xét: "Mọi sự thay người của HLV Kim trong trận này đều không hiệu quả".

Thực tế trên sân cho thấy thời gian thi đấu quá ngắn khiến cả Thành Long lẫn Việt Cường không kịp tạo dấu ấn. Trước đó, tuyển Việt Nam cũng gặp nhiều bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ và duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu của Singapore.

Ngày 3/8, thầy trò HLV Kim sẽ đối mặt thử thách lớn khi làm khách trên sân Indonesia. Kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng A cũng như cơ hội giành vé vào bán kết của tuyển Việt Nam.

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Highlights Indonesia 3-0 Timor Leste Tối 31/7, Indonesia nhẹ nhàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.