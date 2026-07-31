HLV Singapore: Tôi vẫn muốn thắng tuyển Việt Nam

Tối 31/7, HLV trưởng tuyển Singapore, Gavin Lee tỏ ra chưa thực sự hài lòng khi chỉ có kết quả hòa trước tuyển Việt Nam tại lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.

HLV Gavin Lee cho rằng đội nhà đã chơi tốt.

HLV Gavin Lee bước vào phòng họp báo với gương mặt căng thẳng, trầm ngâm và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khác hẳn sự hào hứng trước trận, ông chỉ nở nụ cười khi buổi họp báo kết thúc hoặc trong lúc trao đổi với hậu vệ Hariss Harun, người cùng ông trả lời truyền thông.

“Là HLV, tôi không muốn nói quá nhiều ở đây. Những điều cần thiết, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với các cầu thủ trong phòng thay đồ”, chiến lược gia sinh năm 1990 mở đầu sau trận hòa 0-0 giữa Singapore và Việt Nam.

Dù không giành chiến thắng, Gavin Lee vẫn bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng những cổ động viên Singapore có mặt tại Việt Nam xứng đáng được chứng kiến một trận đấu như vậy.

“Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, đồng thời là ứng viên vô địch. Họ tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm chất lượng, nhưng Singapore cũng có những tình huống có thể ghi bàn và phòng ngự tốt. Dù vậy, tôi vẫn muốn thắng trận đấu này”, HLV Lee chia sẻ.

Nhà cầm quân Singapore cũng đánh giá đội bóng của ông hiện giàu kinh nghiệm hơn so với lần chạm trán Việt Nam cách đây hai năm. Trong suốt trận đấu, Gavin Lee cố giữ sự điềm tĩnh để truyền cảm giác đó cho các cầu thủ trên sân.

Hariss Harun thừa nhận giành một điểm trước Việt Nam là nhiệm vụ không dễ dàng. Theo đội trưởng Singapore, kết quả này mang lại thêm sự tự tin, nhưng đội bóng vẫn chưa chắc suất đi tiếp và cần duy trì sự tập trung.

“Đây sẽ là bài học quan trọng với chúng tôi. Singapore vẫn còn nhiều việc phải làm ở những trận tiếp theo”, Harun nói.

Ở lượt đấu kế tiếp, Singapore sẽ gặp Indonesia lúc 20h ngày 7/8.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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