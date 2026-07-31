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Thể thao

Tuyển Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó

  • Thứ sáu, 31/7/2026 22:33 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đối mặt nguy cơ dừng chân ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 nếu không đạt kết quả thuận lợi ở hai lượt trận còn lại.

Tuyển Việt Nam chia điểm với Singapore. Ảnh: Minh Chiến

Tối 31/7, tuyển Việt Nam hòa 0-0 với Singapore trên sân Mỹ Đình. Kết quả này khiến đội chủ nhà có 4 điểm sau 2 lượt trận, kém Singapore và Indonesia lần lượt 3 và 2 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn thi đấu ít hơn hai đối thủ này 1 trận.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia vào ngày 3/8 trước khi khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán Campuchia vào ngày 7/8. Đây sẽ là hai trận đấu mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Kim.

Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra nếu tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia. Khi đó, đại diện xứ vạn đảo sẽ nâng tổng điểm lên 9 và giành quyền vào bán kết trước 1 lượt trận.

Nếu ở lượt trận cuối, Singapore đánh bại Indonesia để kết thúc vòng bảng với 10 điểm, trong khi tuyển Việt Nam chỉ thắng Campuchia và khép lại vòng bảng với 7 điểm, thầy trò HLV Kim sẽ chỉ xếp thứ 3 chung cuộc và chính thức trở thành cựu vương của giải.

Một kịch bản khác là ngay cả khi Singapore chỉ giành thêm 1 điểm trước Indonesia, tuyển Việt Nam cũng buộc phải thắng cả Indonesia lẫn Campuchia để tự quyết tấm vé đi tiếp. Bất kỳ cú sảy chân nào trước Indonesia trong trận đại chiến trên sân khách ngày 3/8 đều sẽ khiến thầy trò HLV Kim rơi vào thế bất lợi và phải chờ kết quả từ các đối thủ cạnh tranh.

Với cục diện hiện tại, trận đấu gặp Indonesia được xem là "chung kết sớm" của bảng A. Một chiến thắng không chỉ giúp tuyển Việt Nam cân bằng điểm số với đối thủ mà còn mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Duy Luân

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