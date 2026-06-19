Man City chuẩn bị nổ 'bom tấn' giá 120 triệu bảng

Man City tiến rất gần tới một trong những thương vụ đình đám nhất hè 2026 khi đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest.

Anderson khả năng là "bom tấn" đắt giá nhất hè 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các cuộc thương thảo giữa hai CLB bước vào giai đoạn cuối. Man City dự kiến có thêm một vòng đàm phán với Nottingham Forest trong những ngày tới nhằm hoàn tất các điều khoản còn lại và chốt thỏa thuận.

"Mức phí chuyển nhượng vào khoảng 120 triệu bảng, bao gồm các khoản phụ phí. Anderson sớm đồng ý gia nhập Man City. Tiền vệ người Anh xem đây là cơ hội lớn để bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Nếu thương vụ được thông qua, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League, đồng thời cho thấy quyết tâm tăng cường sức mạnh tuyến giữa của đội chủ sân Etihad trước mùa giải mới.

Anderson có mùa giải bùng nổ trong màu áo Nottingham Forest, trở thành nhân tố quan trọng nhờ khả năng cầm bóng, điều tiết và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Màn trình diễn ấn tượng giúp anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu, nhưng Man City chiếm ưu thế tuyệt đối.

Theo The Athletic, Anderson là mục tiêu hàng đầu của Man City trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa sau sự ra đi của Bernardo Silva. Đội chủ sân Etihad trước đó bị từ chối lời đề nghị đầu tiên, nhưng tiếp tục quay trở lại với mức giá lên tới 120 triệu bảng.

Mức giá khổng lồ cũng là lý do buộc MU rút lui. Dù rất ngưỡng mộ Anderson, "Quỷ đỏ" không sẵn sàng lao vào cuộc chiến đấu giá và chuyển hướng sang những mục tiêu khác như Alex Scott hay Mateus Fernandes.

Hiện tại, Alexander Isak vẫn giữ kỷ lục chuyển nhượng Premier League với giá 125 triệu bảng khi chuyển đến Liverpool vào hè năm ngoái.