Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ Guler cứu mình

Sau những siêu phẩm trong màu áo Real Madrid, World Cup 2026 là lúc Thổ Nhĩ Kỳ chờ Arda Guler tạo ra khoảnh khắc cứu lấy chiến dịch của đội tuyển.

Một năm qua là quãng thời gian Guler từng bước khẳng định vị thế tại Real Madrid. Từ một tài năng trẻ được kỳ vọng, anh trở thành cầu thủ có thể tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn.

Không ít lần, Guler khiến người hâm mộ phải trầm trồ bằng những bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó là những cú cứa lòng vào góc xa, những pha dứt điểm từ ngoài vùng cấm hay các tình huống xử lý chỉ cần một khoảnh khắc để thay đổi cục diện trận đấu.

Điểm chung trong những bàn thắng ấy là chúng thường xuất hiện vào thời điểm đội bóng cần nhất. Đó cũng chính là điều Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi ở Guler lúc này.

Từ niềm hy vọng đến người gánh vác kỳ vọng

Thất bại 0-2 trước Australia khiến đội bóng của HLV Vincenzo Montella rơi vào tình thế nguy hiểm. Chỉ sau một lượt trận, Thổ Nhĩ Kỳ tự đẩy mình vào thế phải thắng Paraguay nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

World Cup mới bắt đầu nhưng với Thổ Nhĩ Kỳ, trận đấu tiếp theo mang ý nghĩa của một trận chung kết sớm. Áp lực vì thế cũng đổ dồn lên vai cầu thủ được xem là ngôi sao lớn nhất đội tuyển.

Điều đáng nói là Guler không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Australia. Ngược lại, anh là một trong số ít cầu thủ còn để lại dấu ấn tích cực.

Trong bối cảnh hàng công Thổ Nhĩ Kỳ vận hành thiếu hiệu quả, ngôi sao của Real Madrid vẫn liên tục nhận bóng, tìm cách kéo đội hình lên phía trước và cố gắng tạo ra những đường chuyền mở ra cơ hội.

Guler đang gánh trên vai kỳ vọng của cả Thổ Nhĩ Kỳ trước trận đấu mang ý nghĩa sống còn với Paraguay.

Nhưng nỗ lực cá nhân không thể cứu cả tập thể. Montella bố trí Guler ở nhiều vị trí khác nhau trong trận đấu. Có thời điểm anh đá lệch phải, có lúc lại bó vào trung lộ để tham gia tổ chức lối chơi. Những sự điều chỉnh đó cho thấy tầm quan trọng của Guler trong hệ thống chiến thuật của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, chúng cũng phản ánh một thực tế khác. Khi đội bóng gặp khó khăn, phương án đầu tiên và gần như duy nhất vẫn là đưa bóng cho Guler.

Nhiều năm qua, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ luôn chờ đợi một gương mặt có thể trở thành biểu tượng mới của đội tuyển quốc gia. Sau thế hệ của Hakan Sukur, Emre Belozoglu hay Arda Turan, người hâm mộ tin rằng Guler là cái tên phù hợp nhất để kế thừa vai trò ấy.

Sự kỳ vọng đó không phải ngẫu nhiên. Ở tuổi 21, Guler sở hữu những phẩm chất mà không nhiều cầu thủ cùng thế hệ có được. Anh chơi bóng với sự tự tin hiếm thấy, có khả năng tạo đột biến từ những không gian hẹp và luôn sẵn sàng thực hiện những pha xử lý mang tính quyết định.

Đó là lý do mỗi khi Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào bế tắc, mọi ánh mắt lại hướng về anh.

Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn tồn tại một nghịch lý. Một ngôi sao càng tài năng thì đội bóng càng dễ phụ thuộc vào anh. Những gì diễn ra trước Australia phần nào cho thấy điều đó. Khi Guler bị khóa chặt hoặc không nhận đủ sự hỗ trợ từ các đồng đội, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội.

Đó là điều Paraguay chắc chắn đã nhìn thấy.

World Cup cần những khoảnh khắc lớn

Paraguay cũng bước vào trận đấu này sau thất bại nặng nề trước Mỹ. Điều đó đồng nghĩa cả hai đội đều không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm.

Những trận đấu như vậy thường không được quyết định bởi chiến thuật quá phức tạp hay các thống kê kiểm soát bóng. Chúng thường được định đoạt bởi một khoảnh khắc xuất thần.

Ngôi sao Real Madrid nhiều lần giải cứu đội bóng bằng những siêu phẩm, và người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ điều tương tự tại World Cup 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng khoảnh khắc ấy sẽ đến từ Guler. Không phải bởi anh phải gánh cả đội tuyển trên vai. Thực tế, một mình Guler không thể giải quyết mọi vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt. Tuy nhiên, trong đội hình hiện tại, anh vẫn là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt lớn nhất.

Người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ không chờ đợi một trận đấu hoàn hảo. Họ chỉ mong được thấy phiên bản Guler từng nhiều lần xuất hiện trong màu áo Real Madrid. Một Guler đủ bản lĩnh để tung ra cú sút quyết định, tạo nên đường kiến tạo khác biệt hoặc làm điều gì đó mà số đông không thể nghĩ tới.

Bởi sau tất cả, World Cup luôn là sân khấu của những khoảnh khắc như thế. Và nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp tục hành trình của mình tại World Cup 2026, đây có lẽ là lúc họ cần một siêu phẩm từ Guler hơn bao giờ hết.