Real Madrid nhận cú sốc kép

Arda Güler và Éder Militão đều dính chấn thương gân kheo, khiến Real Madrid mất thêm hai trụ cột đến hết mùa giải.

Guler dính chấn thương, có thể nghỉ hết mùa.

Real Madrid tiếp tục đối mặt cơn đau đầu lực lượng khi hai cầu thủ quan trọng là Arda Güler và Éder Militão cùng gặp vấn đề thể trạng nghiêm trọng. Theo Marca, cả Güler lẫn Militão đều bị chấn thương gân kheo và sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Đây là tổn thất lớn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong giai đoạn then chốt, khi lịch thi đấu vẫn còn dày đặc và áp lực cạnh tranh danh hiệu chưa khép lại.

Trường hợp của Güler được xác định là chấn thương ở chân phải. Tiền vệ tấn công người Thổ Nhĩ Kỳ đang có mùa giải tiến bộ mạnh mẽ và dần chiếm được niềm tin nhờ khả năng sáng tạo cùng những khoảnh khắc tạo đột biến.

Việc phải nghỉ hết mùa khiến quá trình bứt phá của cầu thủ trẻ này tạm thời bị gián đoạn.

So với Güler, tình hình của Militão được đánh giá đáng lo hơn.

Trong khi đó, Militão dính chấn thương ở chân trái. Trung vệ người Brazil là cái tên đặc biệt quan trọng nơi hàng thủ Real Madrid nhờ sức mạnh tranh chấp, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

So với Güler, tình hình của Militão được đánh giá đáng lo hơn. Không chỉ ảnh hưởng đến Real Madrid, chấn thương lần này còn khiến khả năng dự FIFA World Cup 2026 của tuyển thủ Brazil trở nên bỏ ngỏ.

Với quỹ thời gian không còn nhiều trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bất kỳ ca chấn thương cơ nào cũng có thể kéo theo cuộc chạy đua gấp gáp với thời gian.

Real Madrid mùa này liên tục chịu ảnh hưởng bởi các ca chấn thương ở nhiều vị trí. Việc mất thêm Güler và Militão càng khiến chiều sâu đội hình bị bào mòn trong chặng cuối.

Ban huấn luyện Real Madrid sẽ phải sớm tìm phương án thay thế để duy trì sức cạnh tranh, trong khi người hâm mộ chỉ còn biết chờ tin tích cực từ phòng y tế trong những tuần tới.