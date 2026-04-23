Hàng loạt ngôi sao có thể chia tay Real Madrid

Andriy Lunin có thể chia tay Real Madrid khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không còn xem anh là người kế thừa lâu dài của Thibaut Courtois.

Lunin vẫn còn hợp đồng đến năm 2030, nhưng thời hạn dài không đồng nghĩa tương lai được đảm bảo.

Real Madrid đang lên kế hoạch thanh lọc lực lượng và Lunin bất ngờ trở thành cái tên mới nhất có nguy cơ rời Bernabeu. Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ không ngăn cản thủ môn người Ukraine ra đi nếu nhận được đề nghị phù hợp. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy vị thế của Lunin thay đổi đáng kể trong nội bộ CLB.

Lunin vẫn còn hợp đồng đến năm 2030, nhưng thời hạn dài không đồng nghĩa tương lai được đảm bảo.

Năm 2024, Lunin từng ghi điểm mạnh mẽ khi thay thế Thibaut Courtois chấn thương dài hạn. Anh chơi ổn định và góp công đưa Real Madrid vào chung kết UEFA Champions League. Tuy nhiên, khi Courtois trở lại, vị trí số một nhanh chóng được trao lại cho thủ thành người Bỉ.

Mùa này, Lunin tiếp tục có cơ hội ra sân khi Courtois gặp vấn đề thể trạng. Nhưng màn thể hiện của anh không còn thuyết phục như trước.

Thủ môn 27 tuổi chơi 10 trận trên mọi đấu trường, gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League. Đáng chú ý, anh thủng lưới trong toàn bộ số trận đó, ngoại trừ hiệp hai trước Manchester City tại Manchester. Dù vẫn có vài pha cứu thua tốt, sự ổn định là điều Lunin chưa thể mang lại.

Ban lãnh đạo Real Madrid từ lâu đã âm thầm khảo sát thị trường thủ môn để chuẩn bị cho giai đoạn hậu Courtois. Người gác đền số một hiện đã 33 tuổi và chỉ còn hợp đồng đến năm 2027.

Điều đó buộc đội chủ sân Bernabeu phải nghĩ xa hơn. Và những tín hiệu hiện tại cho thấy Lunin không còn là lựa chọn ưu tiên cho vai trò kế nhiệm.

Ngoài Lunin, Real Madrid còn cân nhắc tương lai của nhiều cầu thủ khác như Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos hay Eduardo Camavinga. Mùa hè tới vì thế hứa hẹn là giai đoạn biến động mạnh tại Bernabeu. Với Lunin, cánh cửa ra đi đang mở rộng hơn bao giờ hết.